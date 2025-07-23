Обстрел Купянщины 23 июля - что известно о последствиях

Оккупанты нанесли удар по Харьковской области — есть раненые
В среду, 23 июля, российские войска обстреляли Харьковскую область. Три человека ранены из-за ударов врага по Купянщине.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.
Обстрел Купянщины
Российские вооруженные силы совершили обстрелы населенных пунктов Купянского района Харьковской области. По информации следствия, около 11:00 вражеские войска открыли огонь по селу Петро-Ивановка. В результате атаки ранения получил 61-летний местный житель.
Около 15:00 обстрелу подвергся и город Купянск. Пострадали двое пожилых людей — 75-летняя женщина и 79-летний мужчина. В нескольких жилых домах зафиксированы разрушения.
Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
Напомним, что сегодня, 23 июля, оккупанты нанесли очередной удар по Белозерке, что на Херсонщине.
Кроме того, ранее стало известно о ситуации с обстрелами Николаева.
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