Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Оккупанты нанесли удар по Харьковской области — есть раненые

Оккупанты нанесли удар по Харьковской области — есть раненые

Ua ru
Дата публикации 23 июля 2025 23:06
Обстрел Купянщины 23 июля - что известно о последствиях
Последствия обстрела Харьковщины. Иллюстративное фото: Харьковская областная прокуратура

В среду, 23 июля, российские войска обстреляли Харьковскую область. Три человека ранены из-за ударов врага по Купянщине.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

Реклама
Читайте также:
Оккупанты нанесли удар по Харьковской области — есть раненые - фото 1
Пост Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Обстрел Купянщины

Российские вооруженные силы совершили обстрелы населенных пунктов Купянского района Харьковской области. По информации следствия, около 11:00 вражеские войска открыли огонь по селу Петро-Ивановка. В результате атаки ранения получил 61-летний местный житель.

Около 15:00 обстрелу подвергся и город Купянск. Пострадали двое пожилых людей — 75-летняя женщина и 79-летний мужчина. В нескольких жилых домах зафиксированы разрушения.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что сегодня, 23 июля, оккупанты нанесли очередной удар по Белозерке, что на Херсонщине.

Кроме того, ранее стало известно о ситуации с обстрелами Николаева.

взрыв Харьковская область обстрелы Купянск война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации