Обстрел Купянщины 23 июля - что известно о последствиях

Последствия обстрела Харьковщины. Иллюстративное фото: Харьковская областная прокуратура

В среду, 23 июля, российские войска обстреляли Харьковскую область. Три человека ранены из-за ударов врага по Купянщине.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Обстрел Купянщины

Российские вооруженные силы совершили обстрелы населенных пунктов Купянского района Харьковской области. По информации следствия, около 11:00 вражеские войска открыли огонь по селу Петро-Ивановка. В результате атаки ранения получил 61-летний местный житель.

Около 15:00 обстрелу подвергся и город Купянск. Пострадали двое пожилых людей — 75-летняя женщина и 79-летний мужчина. В нескольких жилых домах зафиксированы разрушения.

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, что сегодня, 23 июля, оккупанты нанесли очередной удар по Белозерке, что на Херсонщине.

Кроме того, ранее стало известно о ситуации с обстрелами Николаева.