Обстріли Харківщині протягом минулої доби — які наслідки

Наслідки обстрілу Харківщини. Фото: t.me/synegubov

Російські окупанти протягом доби знову атакували Харківську область. Внаслідок обстрілу є поранені та руйнування.

Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у неділю, 23 лютого.

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У Купʼянську зафіксовано влучання FPV-дрону у цивільний автомобіль. Внаслідок атаки отримали поранення 63-річний чоловік та 58-річна жінка. Крім того, окупанти влучили FPV-дронами в дорожнє покриття, ще один автомобіль та приватний будинок.

Наслідки російського обстрілу Харківщини. Фото: t.me/synegubov

У селі Пристін внаслідок влучання FPV-дрону в приватний будинок виникло загоряння. Через обстріл постраждав 44-річний чоловік.

"Близько 16:05. Богодухівський р-н., Золочівська ТГ., Золочів. Внаслідок влучання КАБ знищено гараж, частково приватний будинок, пошкоджено багатоквартирний будинок, приватні будинки, гаражі. Постраждала 60-річна жінка, без госпіталізації", — розповів Синєгубов.

Також біля села Світличне окупанти влучили КАБом у відкриту територію.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку ворог здійснив п'ять атак у напрямку Вовчанська, Фиголівки, Дворічної та Западного.

На Куп’янському напрямку протягом доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 23 лютого російські окупанти здійснили запуск 267 безпілотників. Сили ППО були залучені в 13 областях України.

Також протягом доби загарбники здійснили атаки на 13 населених пунктів Запорізької області, завдавши 455 ударів.