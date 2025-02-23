Обстріли Харківщині протягом минулої доби — які наслідки

Окупанти знову атакували Харківщину — є поранені та руйнування
Російські окупанти протягом доби знову атакували Харківську область. Внаслідок обстрілу є поранені та руйнування.
Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram у неділю, 23 лютого.
Атака окупантів на Харківщину
У Купʼянську зафіксовано влучання FPV-дрону у цивільний автомобіль. Внаслідок атаки отримали поранення 63-річний чоловік та 58-річна жінка. Крім того, окупанти влучили FPV-дронами в дорожнє покриття, ще один автомобіль та приватний будинок.
У селі Пристін внаслідок влучання FPV-дрону в приватний будинок виникло загоряння. Через обстріл постраждав 44-річний чоловік.
"Близько 16:05. Богодухівський р-н., Золочівська ТГ., Золочів. Внаслідок влучання КАБ знищено гараж, частково приватний будинок, пошкоджено багатоквартирний будинок, приватні будинки, гаражі. Постраждала 60-річна жінка, без госпіталізації", — розповів Синєгубов.
Також біля села Світличне окупанти влучили КАБом у відкриту територію.
Ситуація на фронті
На Харківському напрямку ворог здійснив п'ять атак у напрямку Вовчанська, Фиголівки, Дворічної та Западного.
На Куп’янському напрямку протягом доби відбулося три атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового.
Нагадаємо, у ніч проти 23 лютого російські окупанти здійснили запуск 267 безпілотників. Сили ППО були залучені в 13 областях України.
Також протягом доби загарбники здійснили атаки на 13 населених пунктів Запорізької області, завдавши 455 ударів.
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