Обстрелы Харьковщине за прошедшие сутки — какие последствия

Оккупанты снова атаковали Харьковщину — есть раненые и разрушения
Российские оккупанты в течение суток снова атаковали Харьковскую область. В результате обстрелов есть раненые и разрушения.
Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в воскресенье, 23 февраля.
Атака оккупантов на Харьковскую область
В Купянске зафиксировано попадание FPV-дрона в гражданский автомобиль. В результате атаки получили ранения 63-летний мужчина и 58-летняя женщина. Кроме того, оккупанты попали FPV-дронами в дорожное покрытие, еще один автомобиль и частный дом.
В селе Пристин в результате попадания FPV-дрона в частный дом возникло возгорание. Из-за обстрела пострадал 44-летний мужчина.
"Около 16:05. Богодуховский р-н., Золочевская ТГ., Золочев. В результате попадания КАБ уничтожен гараж, частично частный дом, поврежден многоквартирный дом, частные дома, гаражи. Пострадала 60-летняя женщина, без госпитализации", — рассказал Синегубов.
Также возле села Светличное оккупанты попали КАБом в открытую территорию.
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении враг совершил пять атак в направлении Волчанска, Фиголевки, Двуречной и Западного.
На Купянском направлении в течение суток произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово.
Напомним, в ночь на 23 февраля российские оккупанты осуществили запуск 267 беспилотников. Силы ПВО были задействованы в 13 областях Украины.
Также в течение суток захватчики совершили атаки на 13 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 455 ударов.
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