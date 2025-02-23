Обстрелы Харьковщине за прошедшие сутки — какие последствия

Последствия обстрела Харьковщины. Фото: t.me/synegubov

Российские оккупанты в течение суток снова атаковали Харьковскую область. В результате обстрелов есть раненые и разрушения.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram в воскресенье, 23 февраля.

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Атака оккупантов на Харьковскую область

В Купянске зафиксировано попадание FPV-дрона в гражданский автомобиль. В результате атаки получили ранения 63-летний мужчина и 58-летняя женщина. Кроме того, оккупанты попали FPV-дронами в дорожное покрытие, еще один автомобиль и частный дом.

Последствия российского обстрела Харьковщины. Фото: t.me/synegubov

В селе Пристин в результате попадания FPV-дрона в частный дом возникло возгорание. Из-за обстрела пострадал 44-летний мужчина.

"Около 16:05. Богодуховский р-н., Золочевская ТГ., Золочев. В результате попадания КАБ уничтожен гараж, частично частный дом, поврежден многоквартирный дом, частные дома, гаражи. Пострадала 60-летняя женщина, без госпитализации", — рассказал Синегубов.

Также возле села Светличное оккупанты попали КАБом в открытую территорию.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении враг совершил пять атак в направлении Волчанска, Фиголевки, Двуречной и Западного.

На Купянском направлении в течение суток произошло три атаки оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Загрызово.

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Пост Синегубова. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 23 февраля российские оккупанты осуществили запуск 267 беспилотников. Силы ПВО были задействованы в 13 областях Украины.

Также в течение суток захватчики совершили атаки на 13 населенных пунктов Запорожской области, нанеся 455 ударов.