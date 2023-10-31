Окупанти знову атакували Харківщину — в ОВА розповіли, які міста були під обстрілами

Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Протягом минулої доби російські окупанти знову обстрілювали населені пункти Харківської області. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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У ніч проти 31 жовтня, близько 00:40 та 02:00 окупанти двічі обстріляли Вовчанськ. Внаслідок удару пошкоджено будівлю приватного підприємства, зруйновано приватне домоволодіння, гараж та пошкоджено автомобіль. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov

Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov 1 / 4

Синєгубов також розповів, що протягом минулої доби під ударами ворога перебували населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Відтак, внаслідок обстрілу з РСЗВ "Смерч" смт Борова Ізюмського району пошкоджено 2 багатоповерхових будинки.

"У с. Перовське Богодухівського району пошкоджено три приватні домоволодіння. У м. Куп’янськ обстрілом з РСЗВ пошкоджено чотири автомобілі", — йдеться у повідомленні.

Крім того, під ударами ворога перебували с. Ветеринарне Харківського району, с. Івашки Богодухівського району, смт Дворічна, с. Курилівка Куп'янського району та інші населені пункти.

На щастя, упродовж доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Нагадаємо, що армія Росії здійснила віроломний обстріл цвинтаря у Кіндійці Херсонської області. Внаслідок обстрілу, попередньо, одна людина загинула, ще одну — поранено.

Додамо, російські війська атакували маршрутне таксі у Херсоні у понеділок, 30 жовтня. Внаслідок обстрілу не менше чотирьох осіб отримали поранення.