Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Окупанти знову атакували Харківщину — в ОВА розповіли, які міста були під обстрілами arrow

Окупанти знову атакували Харківщину — в ОВА розповіли, які міста були під обстрілами

31 жовтня 2023 08:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти знову атакували Харківщину — в ОВА розповіли, які міста були під обстрілами
Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Протягом минулої доби російські окупанти знову обстрілювали населені пункти Харківської області. Є пошкодження цивільної інфраструктури.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Обстріли Харківської області

У ніч проти 31 жовтня, близько 00:40 та 02:00 окупанти двічі обстріляли Вовчанськ. Внаслідок удару пошкоджено будівлю приватного підприємства, зруйновано приватне домоволодіння, гараж та пошкоджено автомобіль. На щастя, обійшлося без постраждалих. 

  • Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov
  • Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov
  • Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov
  • Наслідки обстрілів Харківської області. Фото: t.me/synegubov
1 / 4

Синєгубов також розповів, що протягом минулої доби під ударами ворога перебували населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Відтак, внаслідок обстрілу з РСЗВ "Смерч" смт Борова Ізюмського району пошкоджено 2 багатоповерхових будинки. 

"У с. Перовське Богодухівського району пошкоджено три приватні домоволодіння.  У м. Куп’янськ обстрілом з РСЗВ пошкоджено чотири автомобілі", — йдеться у повідомленні. 

Крім того, під ударами ворога перебували с. Ветеринарне Харківського району, с. Івашки Богодухівського району, смт Дворічна, с. Курилівка Куп'янського району та інші населені пункти.

На щастя, упродовж доби постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Нагадаємо, що армія Росії здійснила віроломний обстріл цвинтаря у Кіндійці Херсонської області. Внаслідок обстрілу, попередньо, одна людина загинула, ще одну — поранено.

Додамо, російські війська атакували маршрутне таксі у Херсоні у понеділок, 30 жовтня. Внаслідок обстрілу не менше чотирьох осіб отримали поранення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція - 80x80

Презентація нових гаджетів Apple 2023. Онлайн-трансляція

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

Актуальне по темі