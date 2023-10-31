Оккупанты снова атаковали Харьковскую область — в ОВА рассказали, какие города были под обстрелами
За прошедшие сутки российские оккупанты снова обстреливали населенные пункты Харьковской области. Имеются повреждения гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Обстрелы Харьковской области
В ночь на 31 октября около 00:40 и 02:00 оккупанты дважды обстреляли Волчанск. В результате удара повреждено здание частного предприятия, разрушены частное домовладение, гараж и поврежден автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших.
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Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
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Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
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Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
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Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
Синегубов также рассказал, что за прошедшие сутки под ударами врага находились населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов. Следовательно, в результате обстрела из РСЗО "Смерч" пгт Боровая Изюмского района повреждены два многоэтажных дома.
"В с. Перовское Богодуховского района повреждены три частных домовладения. В г. Купянск обстрелом из РСЗО повреждены четыре автомобиля", — говорится в сообщении.
Кроме того, под ударами врага находились с. Ветеринарное Харьковского р-на, с. Ивашки Богодуховского района, пгт Двуречная, с. Куриловка Купянского района и другие населенные пункты.
К счастью, в течение суток пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы.
Напомним, что армия России произвела вероломный обстрел кладбища в Киндейке Херсонской области. В результате обстрела, предварительно, один человек погиб, еще один — ранен.
Добавим, что российские войска атаковали маршрутное такси в Херсоне в понедельник, 30 октября. В результате обстрела не менее четырех человек получили ранения.
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