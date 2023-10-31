Оккупанты снова атаковали Харьковскую область — в ОВА рассказали, какие города были под обстрелами

Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

За прошедшие сутки российские оккупанты снова обстреливали населенные пункты Харьковской области. Имеются повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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В ночь на 31 октября около 00:40 и 02:00 оккупанты дважды обстреляли Волчанск. В результате удара повреждено здание частного предприятия, разрушены частное домовладение, гараж и поврежден автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших.

Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov

Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov 1/4 _ 4

Синегубов также рассказал, что за прошедшие сутки под ударами врага находились населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов. Следовательно, в результате обстрела из РСЗО "Смерч" пгт Боровая Изюмского района повреждены два многоэтажных дома.

"В с. Перовское Богодуховского района повреждены три частных домовладения. В г. Купянск обстрелом из РСЗО повреждены четыре автомобиля", — говорится в сообщении.

Кроме того, под ударами врага находились с. Ветеринарное Харьковского р-на, с. Ивашки Богодуховского района, пгт Двуречная, с. Куриловка Купянского района и другие населенные пункты.

К счастью, в течение суток пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы.

Напомним, что армия России произвела вероломный обстрел кладбища в Киндейке Херсонской области. В результате обстрела, предварительно, один человек погиб, еще один — ранен.

Добавим, что российские войска атаковали маршрутное такси в Херсоне в понедельник, 30 октября. В результате обстрела не менее четырех человек получили ранения.