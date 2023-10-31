Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Оккупанты снова атаковали Харьковскую область — в ОВА рассказали, какие города были под обстрелами arrow

Оккупанты снова атаковали Харьковскую область — в ОВА рассказали, какие города были под обстрелами

31 октября 2023 08:53
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты снова атаковали Харьковскую область — в ОВА рассказали, какие города были под обстрелами
Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За прошедшие сутки российские оккупанты снова обстреливали населенные пункты Харьковской области. Имеются повреждения гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Читайте также:

Обстрелы Харьковской области

В ночь на 31 октября около 00:40 и 02:00 оккупанты дважды обстреляли Волчанск. В результате удара повреждено здание частного предприятия, разрушены частное домовладение, гараж и поврежден автомобиль. К счастью, обошлось без пострадавших.

  • Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
  • Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
  • Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
  • Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото: t.me/synegubov
1/4 _ 4

Синегубов также рассказал, что за прошедшие сутки под ударами врага находились населенные пункты Харьковского, Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов. Следовательно, в результате обстрела из РСЗО "Смерч" пгт Боровая Изюмского района повреждены два многоэтажных дома.

"В с. Перовское Богодуховского района повреждены три частных домовладения. В г. Купянск обстрелом из РСЗО повреждены четыре автомобиля", — говорится в сообщении.

Кроме того, под ударами врага находились с. Ветеринарное Харьковского р-на, с. Ивашки Богодуховского района, пгт Двуречная, с. Куриловка Купянского района и другие населенные пункты.

К счастью, в течение суток пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы.

Напомним, что армия России произвела вероломный обстрел кладбища в Киндейке Херсонской области. В результате обстрела, предварительно, один человек погиб, еще один — ранен.

Добавим, что российские войска атаковали маршрутное такси в Херсоне в понедельник, 30 октября. В результате обстрела не менее четырех человек получили ранения.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция - 80x80

Презентация новых гаджетов Apple 2023. Онлайн-трансляция

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

20:12 Куда могут достать ракеты ATACMS: карта

Актуальное по теме