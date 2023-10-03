Окупанти знову обстріляли мирне населення Харківщини: є поранені

Наслідки обстрілу Куп'янська 2 жовтня. Фото: t.me/synegubov

За попередню добу окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру та мирне населення чотирьох районів Харківської області. Внаслідок атаки двоє людей поранені.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Обстріли Харківської області

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру та мирне населення Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.

Відтак вчора, 2 жовтня, близько 09:10 окупанти вдарили п'ятьма ракетами С-300 по околицях Харкова. Зафіксовано влучання в землю, проте пошкоджено господарську будівлю, підсобні приміщення бюро ритуальних послуг. Одна з ракет також влучила на території навчального містечка одного з вишів, але масштабних руйнувань немає. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Вже згодом, близько 13:50 росіяни завдали удару вже керованою авіабомбою по Куп'янську. Внаслідок атаки пошкоджено шість приватних житлових будинків, складська будівля та чотири багатоповерхові житлові будинки. Через обстріли 76-річний чоловік та 57-річна жінка поранені. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.

"Крім того, ворог завдав удару КАБ по району сіл Чернещина та Першотравневе Ізюмського району, потерпілих немає. У селі Гур'їв Козачок Богодухівського району обстрілом пошкоджено три приватні будинки. А в селі Охримівка Чугуївського району пошкоджено будівлю майстерні фермерського господарства, сталася пожежа", — розповів Синєгубов.

Нагадаємо, за попередню добу, 2 жовтня, російські терористи 80 разів обстріляли Херсонську область з різного типу озброєння. Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще семеро — дістали поранення.