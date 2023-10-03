Окупанти знову обстріляли мирне населення Харківщини: є поранені
За попередню добу окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру та мирне населення чотирьох районів Харківської області. Внаслідок атаки двоє людей поранені.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріли Харківської області
Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали цивільну інфраструктуру та мирне населення Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів.
Відтак вчора, 2 жовтня, близько 09:10 окупанти вдарили п'ятьма ракетами С-300 по околицях Харкова. Зафіксовано влучання в землю, проте пошкоджено господарську будівлю, підсобні приміщення бюро ритуальних послуг. Одна з ракет також влучила на території навчального містечка одного з вишів, але масштабних руйнувань немає. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Вже згодом, близько 13:50 росіяни завдали удару вже керованою авіабомбою по Куп'янську. Внаслідок атаки пошкоджено шість приватних житлових будинків, складська будівля та чотири багатоповерхові житлові будинки. Через обстріли 76-річний чоловік та 57-річна жінка поранені. Їх госпіталізували в стані середньої тяжкості.
"Крім того, ворог завдав удару КАБ по району сіл Чернещина та Першотравневе Ізюмського району, потерпілих немає. У селі Гур'їв Козачок Богодухівського району обстрілом пошкоджено три приватні будинки. А в селі Охримівка Чугуївського району пошкоджено будівлю майстерні фермерського господарства, сталася пожежа", — розповів Синєгубов.
Нагадаємо, за попередню добу, 2 жовтня, російські терористи 80 разів обстріляли Херсонську область з різного типу озброєння. Внаслідок атаки двоє людей загинули, ще семеро — дістали поранення.