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Оккупанты снова обстреляли мирное население Харьковской области: есть раненые

3 октября 2023 09:04
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты снова обстреляли мирное население Харьковской области: есть раненые
Последствия обстрела Купянска 2 октября. Фото: t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За предыдущие сутки оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру и мирное население четырех районов Харьковской области. В результате атаки два человека ранены.

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали гражданскую инфраструктуру и мирное население Богодуховского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов.

Вчера, 2 октября, около 09:10 оккупанты ударили пятью ракетами С-300 по окрестностям Харькова. Зафиксировано попадание в землю, но повреждено хозяйственное здание, подсобные помещения бюро ритуальных услуг. Одна из ракет также попала на территории учебного городка одного из вузов, но масштабных разрушений нет. К счастью, обошлось без пострадавших.

Уже со временем, около 13:50 россияне нанесли удар уже управляемой авиабомбой по Купянску. В результате атаки повреждены шесть частных жилых домов, складское здание и четыре многоэтажных жилых дома. Из-за обстрелов 76-летний мужчина и 57-летняя женщина ранены. Их госпитализировали в состоянии средней тяжести.

"Кроме того, враг нанес удар КАБ по району сел Чернещина и Первомайское Изюмского района, пострадавших нет. В селе Гурьев Казачок Богодуховского района обстрелом повреждены три частных дома. А в селе Охримовка Чугуевского района повреждено здание мастерской", — рассказал Синегубов.

Напомним, за предыдущие сутки, 2 октября, российские террористы 80 раз обстреляли Херсонскую область из разного типа вооружения. В результате атаки два человека погибли, еще семеро — получили ранения.

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