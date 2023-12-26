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Окупанти знову обстрілювали Харківщину, є поранений

26 грудня 2023 09:38
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Окупанти знову обстрілювали Харківщину, є поранений
Наслідки обстрілів Харківської області. Фото (архівне): t.me/synegubov
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За попередню добу російські окупанти з мінометів та артилерії обстріляли понад 15 населених пунктів Харківської області. Один місцевий житель поранений, його госпіталізували. 

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

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Синєгубов розповів, що упродовж попередньої доби під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів регіону. Зокрема: Ветеринарне Харківського району; Івашки, Уди Богодухівського району; Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Амбарне, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району. 

"Сьогодні близько 02:30 ворог завдав удару по с. Подоли Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила", — йдеться у повідомленні. 

Окрім того, вчора близько 10:00 загарбники обстріляли Вовчанськ. Внаслідок атаки пошкоджено приватне домоволодіння та господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих. А вже об 11:00 під ворожим вогнем опинилося Піщане Куп'янського район. Там постраждав 63-річний місцевий житель, він отримав вибухову травму, уламкові поранення. Чоловіка госпіталізували. 

"Близько 11:30 в результаті російського обстрілу с. Козача Лопань пошкоджено приватний будинок. Без потерпілих", — розповів голова ОВА. null

Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни 74 рази обстріляли Херсонську область. При цьому було випущено 391 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та дронів. Є поранений. 

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