Окупанти знову обстрілювали Харківщину, є поранений
За попередню добу російські окупанти з мінометів та артилерії обстріляли понад 15 населених пунктів Харківської області. Один місцевий житель поранений, його госпіталізували.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Обстріли Харківської області
Синєгубов розповів, що упродовж попередньої доби під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 15 населених пунктів регіону. Зокрема: Ветеринарне Харківського району; Івашки, Уди Богодухівського району; Вовчанськ, Бударки Чугуївського району; Амбарне, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.
"Сьогодні близько 02:30 ворог завдав удару по с. Подоли Куп'янського району. Пошкоджено приватний будинок. Інформація про постраждалих не надходила", — йдеться у повідомленні.
Окрім того, вчора близько 10:00 загарбники обстріляли Вовчанськ. Внаслідок атаки пошкоджено приватне домоволодіння та господарчі споруди. Обійшлося без постраждалих. А вже об 11:00 під ворожим вогнем опинилося Піщане Куп'янського район. Там постраждав 63-річний місцевий житель, він отримав вибухову травму, уламкові поранення. Чоловіка госпіталізували.
"Близько 11:30 в результаті російського обстрілу с. Козача Лопань пошкоджено приватний будинок. Без потерпілих", — розповів голова ОВА.
Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни 74 рази обстріляли Херсонську область. При цьому було випущено 391 снаряд з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та дронів. Є поранений.
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