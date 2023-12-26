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Оккупанты снова обстреливали Харьковскую область, есть раненый

26 декабря 2023 09:38
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты снова обстреливали Харьковскую область, есть раненый
Последствия обстрелов в Харьковской области. Фото (архивное): t.me/synegubov
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

За предыдущие сутки российские оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковской области. Один местный житель ранен, его госпитализировали.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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Синегубов рассказал, что за предыдущие сутки под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов региона. В частности: Ветеринарное Харьковского района; Ивашки, Уды Богодуховского района; Волчанск, Бударки Чугуевского района; Амбарное, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.

"Сегодня около 02:30 враг нанес удар по с. Подоле Купянского района. Поврежден частный дом. Информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.

Кроме того, вчера около 10:00 захватчики обстреляли Волчанск. В результате атаки повреждено частное домовладение и хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших. А уже в 11:00 под вражеским огнем оказалось Песчаное Купянский район. Там пострадал 63-летний местный житель, он получил взрывную травму, обломочные ранения. Мужчину госпитализировали.

"Около 11:30 в результате российского обстрела с. Казачья Лопань поврежден частный дом. Без пострадавших", — рассказал глава ОВА. null

Напомним, за прошедшие сутки россияне 74 раза обстреляли Херсонскую область. При этом был выпущен 391 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и дронов. Есть раненый.

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