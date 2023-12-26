Оккупанты снова обстреливали Харьковскую область, есть раненый
За предыдущие сутки российские оккупанты из минометов и артиллерии обстреляли более 15 населенных пунктов Харьковской области. Один местный житель ранен, его госпитализировали.
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Обстрелы Харьковской области
Синегубов рассказал, что за предыдущие сутки под артиллерийским и минометным огнем оказались более 15 населенных пунктов региона. В частности: Ветеринарное Харьковского района; Ивашки, Уды Богодуховского района; Волчанск, Бударки Чугуевского района; Амбарное, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Купянского района.
"Сегодня около 02:30 враг нанес удар по с. Подоле Купянского района. Поврежден частный дом. Информация о пострадавших не поступала", — говорится в сообщении.
Кроме того, вчера около 10:00 захватчики обстреляли Волчанск. В результате атаки повреждено частное домовладение и хозяйственные постройки. Обошлось без пострадавших. А уже в 11:00 под вражеским огнем оказалось Песчаное Купянский район. Там пострадал 63-летний местный житель, он получил взрывную травму, обломочные ранения. Мужчину госпитализировали.
"Около 11:30 в результате российского обстрела с. Казачья Лопань поврежден частный дом. Без пострадавших", — рассказал глава ОВА.
Напомним, за прошедшие сутки россияне 74 раза обстреляли Херсонскую область. При этом был выпущен 391 снаряд из минометов, артиллерии, "Градов", танков, авиации и дронов. Есть раненый.
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