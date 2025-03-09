Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Окупанти знову вдарили по Харківщині — фото наслідків arrow

Окупанти знову вдарили по Харківщині — фото наслідків

9 березня 2025 08:27
Аркадій Пастула - Редактор
Обстріл Харківщини 9 березня — які наслідки російської атаки
Наслідки обстрілу Харківщини 9 березня. Фото: ДСНС
Аркадій Пастула - Редактор

Російські окупанти у ніч проти 9 березня знову атакували Харківську область ударними безпілотниками. Під ударом ворога опинилися Ізюмський та Чугуївський райони.

Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Telegram.

Читайте також:

Обстріл Харківщини 9 березня

У Балаклії два російські дрони влучили в навчальний заклад. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, адміністративні будівлі, лікарня, кафе та автомобілі. Крім того, сталася пожежа на площі 50 метрів квадратних.

Обстріл Харківщини 9 березня
Наслідки обстрілу Харківщини 9 березня. Фото: ДСНС
Атака на Харківщину 9 березня
Наслідки обстрілу Харківщини 9 березня. Фото: ДСНС

А у селищі Кочеток окупанти пошкодили будівлю дитячого закладу. Там горіли конструктивні елементи.

Удар по Харківщині 9 березня
Наслідки обстрілу Харківщини 9 березня. Фото: ДСНС

"Пожежі ліквідовано, жертв та постраждалих немає", — додали в ДСНС.

null
Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня у Києві лунали потужні вибухи. Відомо, що сили ППО працювали по ворожих дронах.

Також окупанти завдали ударів по Запорізькій області. Загарбники пошкодили об'єкт критичної інфраструктури.

війна ДСНС Харківська область обстріли окупанти
Реклама
Реклама
Реклама