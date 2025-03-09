Обстріл Харківщини 9 березня — які наслідки російської атаки

Наслідки обстрілу Харківщини 9 березня. Фото: ДСНС

Російські окупанти у ніч проти 9 березня знову атакували Харківську область ударними безпілотниками. Під ударом ворога опинилися Ізюмський та Чугуївський райони.

Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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Обстріл Харківщини 9 березня

У Балаклії два російські дрони влучили в навчальний заклад. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, адміністративні будівлі, лікарня, кафе та автомобілі. Крім того, сталася пожежа на площі 50 метрів квадратних.

Наслідки обстрілу Харківщини 9 березня. Фото: ДСНС

Наслідки обстрілу Харківщини 9 березня. Фото: ДСНС

А у селищі Кочеток окупанти пошкодили будівлю дитячого закладу. Там горіли конструктивні елементи.

Наслідки обстрілу Харківщини 9 березня. Фото: ДСНС

"Пожежі ліквідовано, жертв та постраждалих немає", — додали в ДСНС.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, у ніч проти 9 березня у Києві лунали потужні вибухи. Відомо, що сили ППО працювали по ворожих дронах.

Також окупанти завдали ударів по Запорізькій області. Загарбники пошкодили об'єкт критичної інфраструктури.