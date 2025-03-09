Обстріл Харківщини 9 березня — які наслідки російської атаки

Окупанти знову вдарили по Харківщині — фото наслідків
Російські окупанти у ніч проти 9 березня знову атакували Харківську область ударними безпілотниками. Під ударом ворога опинилися Ізюмський та Чугуївський райони.
Про це повідомила пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Обстріл Харківщини 9 березня
У Балаклії два російські дрони влучили в навчальний заклад. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки, адміністративні будівлі, лікарня, кафе та автомобілі. Крім того, сталася пожежа на площі 50 метрів квадратних.
А у селищі Кочеток окупанти пошкодили будівлю дитячого закладу. Там горіли конструктивні елементи.
"Пожежі ліквідовано, жертв та постраждалих немає", — додали в ДСНС.
Нагадаємо, у ніч проти 9 березня у Києві лунали потужні вибухи. Відомо, що сили ППО працювали по ворожих дронах.
Також окупанти завдали ударів по Запорізькій області. Загарбники пошкодили об'єкт критичної інфраструктури.
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