Обстрел Харьковщины 9 марта — какие последствия российской атаки

Оккупанты снова ударили по Харьковщине — фото последствий
Российские оккупанты в ночь на 9 марта снова атаковали Харьковскую область ударными беспилотниками. Под ударом врага оказались Изюмский и Чугуевский районы.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Обстрел Харьковщины 9 марта
В Балаклее два российских дрона попали в учебное заведение. В результате атаки повреждены жилые дома, административные здания, больница, кафе и автомобили. Кроме того, произошел пожар на площади 50 квадратных метров.
А в поселке Кочеток оккупанты повредили здание детского учреждения. Там горели конструктивные элементы.
"Пожары ликвидированы, жертв и пострадавших нет", — добавили в ГСЧС.
Напомним, в ночь на 9 марта в Киеве раздавались мощные взрывы. Известно, что силы ПВО работали по вражеским дронам.
Также оккупанты нанесли удары по Запорожской области. Захватчики повредили объект критической инфраструктуры.
Читайте Новини.LIVE!