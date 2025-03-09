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Оккупанты снова ударили по Харьковщине — фото последствий

9 марта 2025 08:27
Аркадий Пастула - Редактор
Обстрел Харьковщины 9 марта — какие последствия российской атаки
Последствия обстрела Харьковщины 9 марта. Фото: ГСЧС
Аркадий Пастула - Редактор

Российские оккупанты в ночь на 9 марта снова атаковали Харьковскую область ударными беспилотниками. Под ударом врага оказались Изюмский и Чугуевский районы.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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Обстрел Харьковщины 9 марта

В Балаклее два российских дрона попали в учебное заведение. В результате атаки повреждены жилые дома, административные здания, больница, кафе и автомобили. Кроме того, произошел пожар на площади 50 квадратных метров.

Обстріл Харківщини 9 березня
Последствия обстрела Харьковщины 9 марта. Фото: ГСЧС
Атака на Харківщину 9 березня
Последствия обстрела Харьковщины 9 марта. Фото: ГСЧС

А в поселке Кочеток оккупанты повредили здание детского учреждения. Там горели конструктивные элементы.

Удар по Харківщині 9 березня
Последствия обстрела Харьковской области 9 марта. Фото: ГСЧС

"Пожары ликвидированы, жертв и пострадавших нет", — добавили в ГСЧС.

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Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в ночь на 9 марта в Киеве раздавались мощные взрывы. Известно, что силы ПВО работали по вражеским дронам.

Также оккупанты нанесли удары по Запорожской области. Захватчики повредили объект критической инфраструктуры.

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