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Окупанти зруйнували навчальний заклад на Харківщині

27 лютого 2024 09:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Окупанти зруйнували навчальний заклад на Харківщині
Наслідки обстрілу навчального закладу на Харківщині. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Російські окупанти у ніч проти 27 лютого обстріляли навчальний заклад у селі Довжик Харківської області. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у своєму Telegram.

Наслідки обстрілів Харківської області 27 лютого

Правоохоронці розповіли, що вночі 27 лютого окупанти випустили "шахеди" по селу Довжик Богодухівського району. Внаслідок атаки пошкоджено триповерхову будівлю навчального закладу. 

  • Окупанти зруйнували навчальний заклад на Харківщині - фото 1
    Наслідки обстрілу навчального закладу на Харківщині. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Окупанти зруйнували навчальний заклад на Харківщині - фото 2
    Наслідки обстрілу навчального закладу на Харківщині. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Окупанти зруйнували навчальний заклад на Харківщині - фото 3
    Наслідки обстрілу навчального закладу на Харківщині. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Окупанти зруйнували навчальний заклад на Харківщині - фото 4
    Наслідки обстрілу навчального закладу на Харківщині. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Окупанти зруйнували навчальний заклад на Харківщині - фото 5
    Наслідки обстрілу навчального закладу на Харківщині. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Окупанти зруйнували навчальний заклад на Харківщині - фото 6
    Уламки ворожого дрона після обстрілу. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
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Правоохоронці вилучили уламки двох БпЛА та розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

"Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", — наголосили в прокуратурі. 

Нагадаємо, у ніч проти 27 лютого окупанти завдали удару по Дніпропетровській області з важкої артилерії. Внаслідок атаки пошкоджений ліцей та транспортні засоби. 

Крім того, цієї ночі вибухи лунали у Полтаві. У місті було оголошено небезпеку застосування балістичного озброєння. Також було гучно на Хмельниччині.

Харківська область
обстріли
окупанти
війна в Україні
школа

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