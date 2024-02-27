Окупанти зруйнували навчальний заклад на Харківщині

Наслідки обстрілу навчального закладу на Харківщині. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Російські окупанти у ніч проти 27 лютого обстріляли навчальний заклад у селі Довжик Харківської області. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у своєму Telegram.

Наслідки обстрілів Харківської області 27 лютого

Правоохоронці розповіли, що вночі 27 лютого окупанти випустили "шахеди" по селу Довжик Богодухівського району. Внаслідок атаки пошкоджено триповерхову будівлю навчального закладу.

Наслідки обстрілу навчального закладу на Харківщині. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки обстрілу навчального закладу на Харківщині. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки обстрілу навчального закладу на Харківщині. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки обстрілу навчального закладу на Харківщині. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Наслідки обстрілу навчального закладу на Харківщині. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Уламки ворожого дрона після обстрілу. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv 1 / 6

Правоохоронці вилучили уламки двох БпЛА та розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

"Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил РФ", — наголосили в прокуратурі.

Нагадаємо, у ніч проти 27 лютого окупанти завдали удару по Дніпропетровській області з важкої артилерії. Внаслідок атаки пошкоджений ліцей та транспортні засоби.

Крім того, цієї ночі вибухи лунали у Полтаві. У місті було оголошено небезпеку застосування балістичного озброєння. Також було гучно на Хмельниччині.