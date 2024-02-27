Оккупанты разрушили учебное заведение в Харьковской области

Последствия обстрела учебного заведения в Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Российские оккупанты в ночь на 27 февраля обстреляли учебное заведение в селе Довжик Харьковской области. Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в своем Telegram.

Последствия обстрелов Харьковской области 27 февраля

Правоохранители рассказали, что ночью 27 февраля оккупанты выпустили "шахеды" по селу Довжик Богодуховского района. В результате атаки повреждено трехэтажное здание учебного заведения.

Последствия обстрела учебного заведения в Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Последствия обстрела учебного заведения в Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Последствия обстрела учебного заведения в Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Последствия обстрела учебного заведения в Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Последствия обстрела учебного заведения в Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv

Обломки вражеского дрона после обстрела. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv 1/6 _ 6

Правоохранители изъяли обломки двух БпЛА и начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

"Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", — подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, в ночь на 27 февраля оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. В результате атаки поврежден лицей и транспортные средства.

Кроме того, в эту ночь взрывы раздавались в Полтаве. В городе была объявлена опасность применения баллистического вооружения. Также было громко в Хмельницкой области.