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Оккупанты разрушили учебное заведение в Харьковской области

27 февраля 2024 09:43
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Оккупанты разрушили учебное заведение в Харьковской области
Последствия обстрела учебного заведения в Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Российские оккупанты в ночь на 27 февраля обстреляли учебное заведение в селе Довжик Харьковской области. Правоохранители начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в своем Telegram.

Последствия обстрелов Харьковской области 27 февраля

Правоохранители рассказали, что ночью 27 февраля оккупанты выпустили "шахеды" по селу Довжик Богодуховского района. В результате атаки повреждено трехэтажное здание учебного заведения.

  • Оккупанты разрушили учебное заведение в Харьковской области - фото 1
    Последствия обстрела учебного заведения в Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Оккупанты разрушили учебное заведение в Харьковской области - фото 2
    Последствия обстрела учебного заведения в Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Оккупанты разрушили учебное заведение в Харьковской области - фото 3
    Последствия обстрела учебного заведения в Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Оккупанты разрушили учебное заведение в Харьковской области - фото 4
    Последствия обстрела учебного заведения в Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Оккупанты разрушили учебное заведение в Харьковской области - фото 5
    Последствия обстрела учебного заведения в Харьковской области. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
  • Оккупанты разрушили учебное заведение в Харьковской области - фото 6
    Обломки вражеского дрона после обстрела. Фото: t.me/prokuratura_kharkiv
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Правоохранители изъяли обломки двух БпЛА и начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

"Прокуроры и следователи полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ", — подчеркнули в прокуратуре.

Напомним, в ночь на 27 февраля оккупанты нанесли удар по Днепропетровской области из тяжелой артиллерии. В результате атаки поврежден лицей и транспортные средства.

Кроме того, в эту ночь взрывы раздавались в Полтаве. В городе была объявлена опасность применения баллистического вооружения. Также было громко в Хмельницкой области.

Харьковская область
обстрелы
оккупанты
война в Украине
школа

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