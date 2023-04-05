Омбудсмен розповів, як розцінюють мовний скандал Терехова у Харкові

Мер Харкова Ігор Терехов

Минулого року всі були попереджені про нові норми закону про мову, які почали діяти з липня 2022 року. Було проведено роз'яснювальні роботи та надіслано листи з поясненнями важливості дотримання законодавства та накладання санкцій за порушення його положень.

Про це повідомив мовний омбудсмен Тарас Кремень в інтерв'ю Detеctor Media.

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Спочатку виносилося попередження громадянам, і лише за повторне порушення ними накладалися штрафи.

Харківського міського голови Ігоря Терехова було попереджено і накладено на нього штраф за виступ не державною мовою. Він сплатив штраф вчасно, що свідчить про те, що він визнав свою помилку і дотримуватиметься законодавства в майбутньому.

Керівники міст, районів та областей несуть відповідальність за дотримання законодавства перед спільнотою, це є одним з елементів присяги посадової особи.

Другий штраф, накладений на Харківського міського голову, був розцінений як предмет судового позову.

"Вважаю, що це позов не проти уповноваженого, а проти закону та права громадян", — сказав Кремінь.

Громадяни Харкова попросили залучити мера до відповідальності за порушення мовного закону.

"На мій погляд, найкраще, якщо цей позов буде відкликано. Тому що він нічого не додасть міському голові. І якщо суд скасує ухвалу про накладення штрафу, це буде удар не по нас, а по цінностях, які ми захищаємо сьогодні", — додав мовний омбудсмен.

Нагадаємо, що Всеукраїнський проєкт "Єдині" відкриває реєстрацію учасників на 12-й курс опанування української мови. Старт нового курсу — 3 квітня.

Протягом січня-лютого 2023 року на адресу Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 455 звернень громадян щодо порушення мовного закону. З них понад 60 мешканців Одеської області.