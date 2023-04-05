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Омбудсмен рассказал, как расценивают языковый скандал Терехова в Харькове

5 апреля 2023 11:58
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Мэр Харькова Игорь Терехов
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В прошлом году все были предупреждены о новых нормах закона о языке, которые начали действовать с июля 2022 года. Были проведены разъяснительные работы и направлены письма с объяснениями важности соблюдения законодательства и наложения санкций за нарушение его положений. 

Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень в интервью Detеctor Media.

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Первоначально выносилось предупреждение гражданам, и только при повторном нарушении на них налагались штрафы.

Харьковский городской глава Игорь Терехов был предупрежден и наложен на него штраф за выступление не на государственном языке. Он уплатил штраф вовремя, что свидетельствует о том, что он признал свою ошибку и будет соблюдать законодательство в будущем. 

Руководители городов, районов и областей несут ответственность за соблюдение законодательства перед сообществом, это является одним из элементов присяги должностного лица.

Второй штраф наложенный на Харьковского городского главу был расценен как предмет судебного иска.

"Считаю, что это иск не против уполномоченного, а против закона и права граждан", — сказал Кремень

Граждане Харькова попросили привлечь мэра к ответственности за нарушение языкового закона. 

"На мой взгляд, лучше всего, если этот иск будет отозван. Потому что он ничего не прибавит городскому голове. И если суд отменит постановление о наложении штрафа, это будет удар не по нам, а по ценностям, которые мы защищаем сегодня", — добавил языковой омбудсмен.

Напомним, что Всеукраинский проект "Єдині" открывает регистрацию участников на 12-й курс по овладению украинским языком. Старт нового курса — 3 апреля.

В течение января-февраля 2023 года в адрес Уполномоченного по защите государственного языка поступило 455 обращений граждан о нарушении языкового закона. Из них более 60 жителей Одесской области.

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