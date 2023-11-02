Прогноз погоди у Харкові та області на 2 листопада

Дощ у Балаклії (Харківська область). Ілюстративне фото: УНІАН

В четверг, 2 листопада, у Харкові та області за даними синоптиків, день розпочнеться з хмарною погодою, яка пізніше проясниться. Варто бути готовими до можливих опадів у вигляді дощу та навіть грози, особливо вночі по області.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Вночі в місті очікується дощ, проте вдень опадів не передбачається. Температура повітря буде вночі +7...+9°C та вдень +10...+12°C.

Вітер буде дмути західним напрямком і матиме швидкість від 7 до 12 м/с.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: sinoptik.ua

Прогноз погоди в Харківській області 2 листопада

По області вночі очікується дощ та можливі грози, вдень же вже без істотних опадів. Температура повітря вночі коливатиметься +6 ...+11°C, а вдень підніметься +9...+14°C.

Західний вітер буде дмути зі швидкістю від 7 до 12 м/с, а вдень можливі пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

Прогноз погоди у Харківській області. Скриншот: sinoptik.ua

Не забувайте бути готовими до можливих опадів і враховувати погодні умови при плануванні вашого дня.

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