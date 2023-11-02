Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Харків накриє несподіване погодне явище — прогноз погоди на сьогодні arrow

Харків накриє несподіване погодне явище — прогноз погоди на сьогодні

2 листопада 2023 06:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Прогноз погоди у Харкові та області на 2 листопада
Дощ у Балаклії (Харківська область). Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

В четверг, 2 листопада, у Харкові та області за даними синоптиків, день розпочнеться з хмарною погодою, яка пізніше проясниться. Варто бути готовими до можливих опадів у вигляді дощу та навіть грози, особливо вночі по області.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Читайте також:

Якою буде погода в Харкові сьогодні

Вночі в місті очікується дощ, проте вдень опадів не передбачається. Температура повітря буде вночі +7...+9°C та вдень +10...+12°C.

Вітер буде дмути західним напрямком і матиме швидкість від 7 до 12 м/с.

Детальний прогноз погоди у Харкові. Скриншот: sinoptik.ua

Прогноз погоди в Харківській області 2 листопада

По області вночі очікується дощ та можливі грози, вдень же вже без істотних опадів. Температура повітря вночі коливатиметься +6 ...+11°C, а вдень підніметься +9...+14°C.

Західний вітер буде дмути зі швидкістю від 7 до 12 м/с, а вдень можливі пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с.

Прогноз погоди у Харківській області. Скриншот: sinoptik.ua

Не забувайте бути готовими до можливих опадів і враховувати погодні умови при плануванні вашого дня.

Нагадаємо, що на Україну суне антициклон — народний синоптик Діденко розповіла, де завтра чекати потепління.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ - 80x80

Люди виходять на протести: скільки Вінниця виділяє на ЗСУ

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

09:51 Українці можуть отримати 6,6 тис. грн від французької організації — хто має право

02:20 В Україні змінили Правила дорожнього руху — що потрібно знати водіям

Новина з відео

17:21 У львівській церкві св. Андрія скасували всі заходи через скандал із кліпом Жадана та Соловій

Актуальне по темі