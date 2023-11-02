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Харьков накроет неожиданное погодное явление — прогноз погоды на сегодня

2 ноября 2023 06:35
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Прогноз погоды в Харькове на 2 ноября
Дождь в Балаклее (Харьковская область). Иллюстративное фото: УНИАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В четверг, 2 ноября, в Харькове и области по данным синоптиков день начнется с облачной погодой, которая позже прояснится. Следует быть готовыми к возможным осадкам в виде дождя и даже грозы, особенно ночью по области.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Какая будет погода в Харькове сегодня

Ночью в городе ожидается дождь, но днем осадков не ожидается. Температура воздуха ночью +7...+9°C и днем +10...+12°C.

Ветер будет дуть по западному направлению и будет иметь скорость от 7 до 12 м/с.

Подробный прогноз погоды в Харькове. Скриншот: sinoptik.ua

Прогноз погоды в Харьковской области 2 ноября

По области ночью ожидается дождь и возможны грозы, днем уже без существенных осадков. Температура воздуха ночью будет колебаться +6...+11°C, а днем поднимется +9...+14°C.

Западный ветер будет дуть со скоростью от 7 до 12 м/с, а днем возможны порывы ветра со скоростью 15-20 м/с.

Прогноз погоды в Харьковской области. Скриншот: sinoptik.ua

Не забывайте быть готовыми к возможным осадкам и учитывать погодные условия при планировании вашего дня.

Напомним, что на Украину сует антициклон – народный синоптик Диденко рассказала, где завтра ждать потепления.

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