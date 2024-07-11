Екскомандир "Азову" Жорін розповів про ситуацію на Харківщині

Максим Жорін. Фото: Telegram Максима Жоріна

Армія Росії у четвер, 11 липня, планувала прорватися в напрямку міста Борова у Харківській області. Проте спроба прориву не увінчалася успіхом.

Про це повідомив екскомандир полку "Азов" Максим Жорін у своєму блозі в Telegram.

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За словами Жоріна, наступ ворога не зрушив і на метр.

"Росіяни дійсно планували зробити тут прорив і просунутись вперед, проте навіть один метр землі забрати не змогли. Наразі в смузі відповідальності Третьої штурмової ситуація контрольована", — сказав він.

Жорін додав: розгром стався завдяки новій тактиці підрозділу.

"Плани просування РФ були збиті шляхом створення вогневих мішків, куди їх затягували та знищували за допомогою дронів та зачистки піхотою. Зараз ворог продовжує спроби проводити тут локальні штурмові дії, але основний його потенціал в смузі відповідальності нашої бригади поки що збито", — сказав він.

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Скриншот допису Жоріна

Нагадаємо, раніше в американському Інституті вивчення війни заявили, що ситуація у Вовчанську продовжує залишатися напруженою, оскільки ворог переправився через річку в центрі міста.

Незадовго до цього, командир підрозділу "Ахіллес" Юрій Федоренко заявив, що ворог продовжує утримувати свої позиції у Харківській області.