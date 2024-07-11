Экс-командир "Азова" Жорин рассказал о ситуации в Харьковской области

Максим Жорин. Фото: Telegram Максима Жорина

Армия России в четверг, 11 июля, планировала прорваться в направлении города Борова в Харьковской области. Однако попытка прорыва не увенчалась успехом.

Об этом сообщил экс-командир полка "Азов" Максим Жорин в своем блоге в Telegram.

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По словам Жорина, наступление врага не сдвинулось и на метр.

"Россияне действительно планировали совершить здесь прорыв и продвинуться вперед, однако даже один метр земли забрать не смогли. Сейчас в полосе ответственности Третьей штурмовой ситуация контролируемая", — сказал он.

Жорин добавил: разгром произошел благодаря новой тактике подразделения.

"Планы продвижения РФ были сбиты путем создания огневых мешков, куда их затягивали и уничтожали с помощью дронов и зачистки пехотой. Сейчас враг продолжает попытки проводить здесь локальные штурмовые действия, но основной его потенциал в полосе ответственности нашей бригады пока сбит", — сказал он.

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Скриншот сообщения Жорина

Напомним, ранее в американском Институте изучения войны заявили, что ситуация в Волчанске продолжает оставаться напряженной , поскольку враг переправился через реку в центре города.

Незадолго до этого командир подразделения "Ахиллес" Юрий Федоренко заявил, что враг продолжает удерживать свои позиции в Харьковской области.