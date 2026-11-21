Ураження російської військової техніки під час операції "Ведмежий капкан". Фото: кадр із відео army_tv_ua/YouTube

Українські військові провели контрнаступальну операцію "Ведмежий капкан" на півночі Харківської області. ЗСУ не дали російській армії оточити українські підрозділи, звільнили 14 населених пунктів і повернули контроль над майже 200 квадратними кілометрами території.

Про це з посиланням на BBC News Україна передає Новини.LIVE.

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Які плани мала російська армія

Улітку поточного року російські війська прорвали кордон біля села Артільне та почали просуватися в напрямку селища Приколотне. З іншого боку вони наступали поблизу Білого Колодязя. Російське командування планувало з'єднати ці угруповання, оточити українських військових і захопити майже 500 квадратних кілометрів території.

У вересні Міноборони РФ почало регулярно заявляти про нібито оточення майже двох тисяч українських військових. 16 жовтня начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов доповів Володимиру Путіну, що операція завершилася. Росія стверджувала, що захопила 28 населених пунктів і 461 квадратний кілометр території, але доказів цих заяв не надала.

Українські військові називали повідомлення про оточення інформаційними вкидами. Ситуація на цій ділянці фронту була складною: російські підрозділи просувалися вперед і намагалися перерізати логістику ЗСУ.

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Як пройшла операція "Ведмежий капкан"

За словами командира 475-го окремого штурмового полку Олександра Настенка, українське командування готувало контрнаступ у режимі секретності.

Військові використовували танки, бронемашини та безпілотники. Також бійці 475-го штурмового полку сім разів евакуювали поранених із поля бою за допомогою великих коптерів.

До підготовки операції залучили центр мультидоменних операцій "Фаланга", який створили навесні поточного року. У ньому служать близько сотні військових, які аналізують розвідувальні дані з різних джерел і допомагають командуванню планувати операції.

Першим масштабним проєктом центру стала операція з порушення російської логістики у Криму. Її українські підрозділи провели у травні та червні поточного року. Тоді під атакою опинилися мости на Кримському перешийку, через що російській армії стало складніше перевозити військові вантажі на південь України.

Під час підготовки операції на Харківщині фахівці "Фаланги" аналізували дані про переміщення російських підрозділів та їхнє постачання на території Харківської та сусідньої Бєлгородської областей.

Крім того, у 475-му полку розробляють програму зі штучним інтелектом під назвою "Фаланга". Вона має аналізувати великі обсяги розвідувальних даних, зокрема відео з безпілотників, текстові зведення, голосові перехоплення та інформацію про погоду. На основі цих даних система зможе пропонувати варіанти дій під час бойових операцій.

За словами командира полку Олександра Настенка, розробники вже придбали необхідне обладнання. Перші випробування програми планують провести у грудні поточного року.

Під час операції "Ведмежий капкан" захисники України вирішили не атакувати російські підрозділи в лоб, а діяти із флангів. Спочатку вони відволікли увагу противника на Вільхуватку, після чого завдали удару по його резервам. Надалі ЗСУ наступали з півночі та півдня. Основний етап операції завершився 10 жовтня. Українські підрозділи звільнили територію навколо Вільхуватки, зокрема 14 населених пунктів. Російська армія втратила близько 800 військових і майже 400 одиниць техніки.

Інфографіка "Результати операції "Ведмежий капкан"". Фото: Новини.LIVE

Командир полку зазначив, що операція ще триває. Військові продовжують перевіряти окремі населені пункти поблизу кордону, але ситуація на цій ділянці фронту вже стабілізувалася.

"Операція ще не завершена, але ситуація вже повністю стабілізована. Загрози, що щось піде не так, практично відсутні. Наш полк разом із суміжними підрозділами під командуванням Угруповання об'єднаних сил зламали плани противника і відновили втрачені позиції", — зазначив Олександр Настенко.

BBC News Україна зазначило, що під час війни не може оперативно перевірити заяви сторін про втрати противника та контроль над територіями.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на заступника командира полку безпілотних систем "Кракен 1654" Данила Положухна повідомляв, що українські військові понад шість місяців готували операцію "Вівальді", завдяки якій вдалося створити умови для наступу. Ворог утратив артилерію, техніку, позиції операторів дронів та склади пального. Через втрати росіянам довелося перенести паливні склади за межі окупованої Луганщини.

Також Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова писав, що на Харківщині є близько п'яти тисяч укриттів. Така кількість бомбосховищ недостатня. Потрібно облаштувати ще щонайменше тисячу захисних споруд.