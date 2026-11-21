Поражение российской военной техники во время операции "Медвежий капкан". Фото: кадр из видео army_tv_ua/YouTube

Украинские военные провели контрнаступательную операцию "Медвежий капкан" на севере Харьковской области. ВСУ не позволили российской армии окружить украинские подразделения, освободили 14 населенных пунктов и восстановили контроль над почти 200 квадратными километрами территории.

Об этом со ссылкой на BBC News Украина сообщает Новини.LIVE.

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Какие планы были у российской армии

Летом этого года российские войска прорвали границу возле села Артильное и начали продвигаться в направлении поселка Приколотное. С другой стороны они наступали в районе Белого Колодца. Российское командование планировало соединить эти группировки, окружить украинских военных и захватить почти 500 квадратных километров территории.

В сентябре Минобороны РФ начало регулярно заявлять о якобы окружении почти двух тысяч украинских военных. 16 октября начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что операция завершилась. Россия утверждала, что захватила 28 населенных пунктов и 461 квадратный километр территории, но доказательств этих заявлений не предоставила.

Украинские военные называли сообщения об окружении информационными вбросами. Ситуация на этом участке фронта была сложной: российские подразделения продвигались вперед и пытались перерезать логистику ВСУ.

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Как прошла операция 'Медвежий капкан"

По словам командира 475-го отдельного штурмового полка Александра Настенко, украинское командование готовило контрнаступление в режиме секретности.

Военные использовали танки, бронемашины и беспилотники. Также бойцы 475-го штурмового полка семь раз эвакуировали раненых с поля боя с помощью крупных коптеров.

К подготовке операции привлекли центр мультидоменного планирования операций "Фаланга", который создали весной текущего года. В нем служат около сотни военных, которые анализируют разведывательные данные из разных источников и помогают командованию планировать операции.

Первым масштабным проектом центра стала операция по нарушению российской логистики в Крыму. Ее украинские подразделения провели в мае и июне текущего года. Тогда под атакой оказались мосты на Крымском перешейке, из-за чего российской армии стало сложнее перевозить военные грузы на юг Украины.

Во время подготовки операции в Харьковской области специалисты "Фаланги" анализировали данные о перемещении российских подразделений и их снабжении на территории Харьковской и соседней Белгородской областей.

Кроме того, в 475-м полку разрабатывают программу с искусственным интеллектом под названием "Фаланга". Она должна анализировать большие объемы разведывательных данных, в частности видео с беспилотников, текстовые сводки, голосовые перехваты и информацию о погоде. На основе этих данных система сможет предлагать варианты действий во время боевых операций.

По словам командира полка Александра Настенко, разработчики уже приобрели необходимое оборудование. Первые испытания программы планируют провести в декабре текущего года.

Защитники Украины решили не атаковать российские подразделения в лоб, а действовать с флангов. Сначала они отвлекли внимание противника на Ольховатку, после чего нанесли удар по его резервам. В дальнейшем ВСУ наступали с севера и юга. Основной этап операции завершился 10 октября. Украинские подразделения освободили территорию вокруг Ольховатки, в частности 14 населенных пунктов. Российская армия потеряла около 800 военнослужащих и почти 400 единиц техники.

Инфографика "Результаты операции "Медвежий капкан". Фото: Новини.LIVE

Командир полка отметил, что операция еще продолжается. Военные продолжают проверять отдельные населенные пункты вблизи границы, но ситуация на этом участке фронта уже стабилизировалась.

"Операция еще не завершена, но ситуация уже полностью стабилизировалась. Угрозы того, что что-то пойдет не так, практически отсутствуют. Наш полк вместе со смежными подразделениями под командованием Группировки объединенных сил сорвали планы противника и восстановили утраченные позиции", — отметил Александр Настенко.

BBC News Украина отметило, что в условиях войны не может оперативно проверить заявления сторон о потерях противника и контроле над территориями.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на заместителя командира полка беспилотных систем "Кракен 1654" Даниила Положухно сообщал, что украинские военные более шести месяцев готовили операцию "Вивальди", благодаря которой удалось создать условия для наступления. Враг потерял артиллерию, технику, позиции операторов дронов и склады горючего. Из-за потерь россиянам пришлось перенести топливные склады за пределы оккупированной Луганщины.

Также Новини.LIVE со ссылкой на начальника Харьковской ОВА Олега Синегубова писал, что в Харьковской области насчитывается около пяти тысяч укрытий. Такого количества бомбоубежищ недостаточно. Необходимо обустроить еще как минимум тысячу защитных сооружений.