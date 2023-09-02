Ошукували іноземців: на Харківщині "накрили" шахрайський саll-центр

Викриття шахраїв. Фото: Поліція Харківської області

Кіберполіція Харківської області зупинила роботу шахрайського саll-центру. В приміщенні офісною технікою облаштували 46 робочих місць.

Про це повідомила пресслужба Поліції Харківщини.

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Як діяли шахраї

"Працівники офісу під виглядом служби безпеки іноземних банків переконували довірливих іноземців переказувати кошти на підконтрольні рахунки", — зазначили у повідомленні.

Відомо, що оператори користувалися методами соціальної інженерії й спеціально розробленими сценаріями для комунікації з громадянами. Вони застосовували маніпулятивні техніки.

"Зловмисники робили обдзвони іноземних громадян, вводили їх в оману. Від імені служби безпеки банку вони повідомляли про підозрілі транзакції за рахунком та переконували потерпілого в необхідності переведення коштів на підконтрольні шахраям банківські рахунки", — йдеться у повідомленні.

Викриття зловмисників

Наразі правоохоронці встановлюють суму збитків та тих, хто постраждав від дій шахраїв. Також в офісі було проведено обшук. В результаті якого поліція вилучила 46 одиниць компʼютерної техніки й мобільні телефони.

Робочі місця шахраїв. Фото: Поліція Харківщини

"Проводяться слідчі дії для встановлення організаторів шахрайських схем. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КK України", — підсумували у пресслужбі.

Раніше, перебуваючи у київському СІЗО, зловмисник незаконно заволодів грошима під час фіктивних зборів на ЗСУ. Чоловік вдавав із себе волонтера, однак отримані кошти він не передав на допомогу армії, а використовував у власних цілях.

Нагадаємо, нардеп Микола Тищенко отримав аудіозапис, в якому дівчина-HR під час співбесіди з працевлаштування дає гарантії працівнику щодо "безпечних умов", адже цей офіс начебто "кришує" сам Тищенко. Приміщення розташоване у Києві на вулиці Саксаганського, 70 а.