Ошукували іноземців: на Харківщині "накрили" шахрайський саll-центр
Кіберполіція Харківської області зупинила роботу шахрайського саll-центру. В приміщенні офісною технікою облаштували 46 робочих місць.
Про це повідомила пресслужба Поліції Харківщини.
Як діяли шахраї
"Працівники офісу під виглядом служби безпеки іноземних банків переконували довірливих іноземців переказувати кошти на підконтрольні рахунки", — зазначили у повідомленні.
Відомо, що оператори користувалися методами соціальної інженерії й спеціально розробленими сценаріями для комунікації з громадянами. Вони застосовували маніпулятивні техніки.
"Зловмисники робили обдзвони іноземних громадян, вводили їх в оману. Від імені служби безпеки банку вони повідомляли про підозрілі транзакції за рахунком та переконували потерпілого в необхідності переведення коштів на підконтрольні шахраям банківські рахунки", — йдеться у повідомленні.
Викриття зловмисників
Наразі правоохоронці встановлюють суму збитків та тих, хто постраждав від дій шахраїв. Також в офісі було проведено обшук. В результаті якого поліція вилучила 46 одиниць компʼютерної техніки й мобільні телефони.
"Проводяться слідчі дії для встановлення організаторів шахрайських схем. Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КK України", — підсумували у пресслужбі.
Раніше, перебуваючи у київському СІЗО, зловмисник незаконно заволодів грошима під час фіктивних зборів на ЗСУ. Чоловік вдавав із себе волонтера, однак отримані кошти він не передав на допомогу армії, а використовував у власних цілях.
Нагадаємо, нардеп Микола Тищенко отримав аудіозапис, в якому дівчина-HR під час співбесіди з працевлаштування дає гарантії працівнику щодо "безпечних умов", адже цей офіс начебто "кришує" сам Тищенко. Приміщення розташоване у Києві на вулиці Саксаганського, 70 а.