Обманывали иностранцев: в Харьковской области "накрыли" мошеннический саІІ-центр

Разоблачение мошенников. Фото: Полиция Харьковской области

Киберполиция Харьковской области остановила работу мошеннического саll-центра. В помещении офисной техники обустроили 46 рабочих мест.

Об этом сообщила пресс-служба Полиции Харьковской области.

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Как действовали мошенники

"Работники офиса под видом службы безопасности иностранных банков убеждали доверчивых иностранцев переводить средства на подконтрольные счета", — отметили в сообщении.

Известно, что операторы использовали методы социальной инженерии и специально разработанные сценарии для коммуникации с гражданами. Они использовали манипулятивные техники.

"Злоумышленники совершали обзвон иностранных граждан, вводили их в заблуждение. От имени службы безопасности банка они сообщали о подозрительных транзакциях по счету и убеждали потерпевшего в необходимости перевода средств на подконтрольные мошенникам банковские счета", — говорится в сообщении.

Разоблачение злоумышленников

В настоящее время правоохранители устанавливают сумму ущерба и пострадавших от действий мошенников. Также в офисе был произведен обыск. В результате полиция изъяла 46 единиц компьютерной техники и мобильные телефоны.

Рабочие места мошенников. Фото: Полиция Харьковской области

"Проводятся следственные действия по установлению организаторов мошеннических схем. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины", — подытожили в пресс-службе.

Ранее, находясь в киевском СИЗО, злоумышленник незаконно завладел деньгами во время фиктивного собрания на ВСУ. Мужчина притворялся волонтером, однако полученные средства он не передал на помощь армии, а использовал в собственных целях.

Напомним, нардеп Николай Тищенко получил аудиозапись, в которой девушка-HR во время собеседования по трудоустройству дает гарантии работнику по "безопасным условиям", ведь этот офис вроде бы "крышует" сам Тищенко. Помещение находится в Киеве по улице Саксаганского, 70 а.