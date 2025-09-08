Прогноз погоди на 9 вересня у Харкові

Жінка під дощем. Фото: Новини.LIVE

За прогнозом синоптиків, у вівторок, 9 вересня, на Харківщині очікується комфортна погода та мінлива хмарність. Істотних опадів цього дня не передбачається.

Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Прогноз погоди. Фото: скриншот

Погода в Харківській області 6 вересня

У віворок, 9 вересня, в Харківській області очікується хмарність з проясненнями. Вночі та вдень місцями невеликий дощ та гроза. Вітер східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі складатиме +12...+17 °С, вдень +23...+28 °С.

Карта погоди на 9 версня. Фото: Укргідрометцентр

Яка буде погода в Харкові 6 вересня

У місті прогнозується і вночі, і вдень короткочасний дощ. Вітер східний 7-12 м/с. Температура повітря вночі +14...+16 °С, вдень — +25...+27 °С.

Нагадаємо, Україну найближчими днями очікують дощі та грози, проте спека поки що триматиметься. Я кщо ж дощ омине певні регіони, українці зможуть насолодитися красивою осінньою хмарністю.

Море в Одесі сьогодні прогрілося до +21…+22 °С.