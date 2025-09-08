Видео
Осень напомнит о себе дождями — какая погода будет в Харькове

Осень напомнит о себе дождями — какая погода будет в Харькове

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 16:27
Прогноз погоды на 9 сентября в Харькове
Женщина под дождем. Фото: Новини.LIVE

По прогнозу синоптиков, во вторник, 9 сентября, на Харьковщине ожидается комфортная погода и переменная облачность. Существенных осадков в этот день не предвидится.

Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

прогноз
Прогноз погоды. Фото: скриншот

Погода в Харьковской области 6 сентября

В воскресенье, 9 сентября, в Харьковской области ожидается облачность с прояснениями. Ночью и днем местами небольшой дождь и гроза. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17 °С, днем +23...+28 °С.

карта
Карта погоды на 9 версня. Фото: Укргидрометцентр

Какая будет погода в Харькове 6 сентября

В городе прогнозируется и ночью, и днем кратковременный дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16 °С, днем — +25...+27 °С.

Напомним, Украину в ближайшие дни ожидают дожди и грозы, однако жара пока будет держаться. Якщо же дождь обойдет определенные регионы, украинцы смогут насладиться красивой осенней облачностью.

Море в Одессе сегодня прогрелось до +21...+22 °С.

погода Харьков Харьковская область дождь погода в Украине
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
