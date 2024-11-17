Прогноз погоди у Харкові завтра 18 листопада від Укргідрометцентру

Осінь ще побалує — прогноз погоди у Харкові завтра
У понеділок, 18 листопада, мешканців Харківщини очікує похмура, але достатньо тепла погода. Максимальна температура у регіоні вдень буде +9 °C.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода на Харківщині 18 листопада
Завтра у Харківській області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде південний, 7-12 м/с.
Температура повітря вночі коливатиметься від -2...+3 °C. Вдень показники термометрів зростуть до +4...+9 °C.
Погода у Харкові 18 листопада
У Харкові 18 листопада також передбачається мінлива погода з хмарами на небі. Опадів у місті бути не повинно. Вітер південний, 7-12 м/с.
Вночі температура повітря становитиме 0...+2 °C, вдень буде тепліше, але не занадто — від +5...+7 °C.
Нагадаємо, 18 листопада в Україні очікується суха погода, крім Волині та Рівненщини. Проте з 21 листопада прогнозується значне похолодання, дощі зі снігом та сильний вітер.
Раніше ми ділилися рецептами трьох смачних напоїв, які не лише подарують приємне тепло, а й піднімуть настрій навіть у найхолоднішу пору.
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