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Осінь ще побалує — прогноз погоди у Харкові завтра

17 листопада 2024 14:46
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Харкові завтра 18 листопада від Укргідрометцентру
Люди гуляють вулицею міста. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У понеділок, 18 листопада, мешканців Харківщини очікує похмура, але достатньо тепла погода. Максимальна температура у регіоні вдень буде +9 °C.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Завтра у Харківській області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде  південний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від -2...+3 °C. Вдень показники термометрів зростуть до +4...+9 °C.

погода в Україні 18 листопада
Прогноз погоди в Україні на 18 листопада. Фото: Meteoprog

Погода у Харкові 18 листопада

У Харкові 18 листопада також передбачається мінлива погода з хмарами на небі. Опадів у місті бути не повинно. Вітер південний, 7-12 м/с.

Вночі температура повітря становитиме 0...+2 °C, вдень буде тепліше, але не занадто — від +5...+7 °C.

погода у Харкові 18 листопада
Прогноз погоди на Харківщині 18 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 18 листопада в Україні очікується суха погода, крім Волині та Рівненщини. Проте з 21 листопада прогнозується значне похолодання, дощі зі снігом та сильний вітер.

Раніше ми ділилися рецептами трьох смачних напоїв, які не лише подарують приємне тепло, а й піднімуть настрій навіть у найхолоднішу пору.

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