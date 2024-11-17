Прогноз погоди у Харкові завтра 18 листопада від Укргідрометцентру

Люди гуляють вулицею міста. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 18 листопада, мешканців Харківщини очікує похмура, але достатньо тепла погода. Максимальна температура у регіоні вдень буде +9 °C.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода на Харківщині 18 листопада

Завтра у Харківській області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде південний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від -2...+3 °C. Вдень показники термометрів зростуть до +4...+9 °C.

Прогноз погоди в Україні на 18 листопада. Фото: Meteoprog

Погода у Харкові 18 листопада

У Харкові 18 листопада також передбачається мінлива погода з хмарами на небі. Опадів у місті бути не повинно. Вітер південний, 7-12 м/с.

Вночі температура повітря становитиме 0...+2 °C, вдень буде тепліше, але не занадто — від +5...+7 °C.

Прогноз погоди на Харківщині 18 листопада. Фото: Укргідрометцентр

Нагадаємо, 18 листопада в Україні очікується суха погода, крім Волині та Рівненщини. Проте з 21 листопада прогнозується значне похолодання, дощі зі снігом та сильний вітер.

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