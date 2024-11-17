Прогноз погоды в Харькове завтра 18 ноября от Укргидрометцентра

Осень еще побалует — прогноз погоды в Харькове завтра
В понедельник, 18 ноября, жителей Харьковщины ожидает пасмурная, но достаточно теплая погода. Максимальная температура в регионе днем будет +9 °C.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Харьковской области 18 ноября
Сегодня в Харьковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет южный, 7-12 м/с.
Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от -2...+3 °C. Днем показатели термометров увеличатся до +4...+9 °C.
Погода в Харькове 18 ноября
В Харькове 18 ноября также ожидается переменная погода с облаками на небе. Осадков в городе быть не должно. Ветер южный, 7-12 м/с.
Ночью температура воздуха будет 0...+2°C, днем будет теплее, но не слишком — от +5...+7°C.
Напомним, 18 ноября в Украине ожидается сухая погода, кроме Волыни и Ровенской области. Однако, с 21 ноября прогнозируется значительное похолодание, дожди со снегом и сильный ветер.
Раньше мы делились рецептами трех вкусных напитков, которые не только подарят приятное тепло, но и поднимут настроение даже в самое холодное время.
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