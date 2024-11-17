Прогноз погоды в Харькове завтра 18 ноября от Укргидрометцентра

Люди гуляют по улице города. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 18 ноября, жителей Харьковщины ожидает пасмурная, но достаточно теплая погода. Максимальная температура в регионе днем будет +9 °C.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харьковской области 18 ноября

Сегодня в Харьковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет южный, 7-12 м/с.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться от -2...+3 °C. Днем показатели термометров увеличатся до +4...+9 °C.

Прогноз погоды в Украине на 18 ноября. Фото: Meteoprog

Погода в Харькове 18 ноября

В Харькове 18 ноября также ожидается переменная погода с облаками на небе. Осадков в городе быть не должно. Ветер южный, 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха будет 0...+2°C, днем будет теплее, но не слишком — от +5...+7°C.

Прогноз погоды в Харьковской области 18 ноября. Фото: Укргидрометцентр

Напомним, 18 ноября в Украине ожидается сухая погода, кроме Волыни и Ровенской области. Однако, с 21 ноября прогнозируется значительное похолодание, дожди со снегом и сильный ветер.

Раньше мы делились рецептами трех вкусных напитков, которые не только подарят приятное тепло, но и поднимут настроение даже в самое холодное время.