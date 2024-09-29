Прогноз погоди в Харкові на завтра 30 вересня від синоптиків

Жінки йдуть вулицею. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Погода в Харківській області 30 вересня буде мінлива, без опадів. Температура вночі коливатиметься між +9...+14 °С, а вдень підвищиться до +21...+26 °С.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Завтра в регіоні очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.

Стовпчики термометра вночі коливатимуть від +9...+14 °С, вдень температура підвищиться до +21...+26 °С.

Температурна карта України 30 вересня. Фото: Метеопост

Прогноз погоди в Харкові 30 вересня

У понеділок у Харкові також передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с.

Вночі температура повітря досягатиме +11...+13 °С, вдень показники становитимуть +23...+25 °С.

Погода на Харківщині 30 вересня. Фото: скриншот

Нагадаємо, магнітних бур 29 вересня на Землі не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.

Також ми писали, що погода в Україні 29 вересня буде вже більш осінньою — дощі накривають все більше областей.

Проте одеситам ще не варто ховати купальники. Температура повітря вдень підвищиться до +27 °C.