Прогноз погоди в Харкові на завтра 30 вересня від синоптиків

Осінні холоди все ближче — прогноз погоди в Харкові на завтра
Погода в Харківській області 30 вересня буде мінлива, без опадів. Температура вночі коливатиметься між +9...+14 °С, а вдень підвищиться до +21...+26 °С.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода на Харківщині 30 вересня
Завтра в регіоні очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с.
Стовпчики термометра вночі коливатимуть від +9...+14 °С, вдень температура підвищиться до +21...+26 °С.
Прогноз погоди в Харкові 30 вересня
У понеділок у Харкові також передбачається мінлива хмарність без опадів. Вітер східний, 7-12 м/с.
Вночі температура повітря досягатиме +11...+13 °С, вдень показники становитимуть +23...+25 °С.
Нагадаємо, магнітних бур 29 вересня на Землі не очікується. Протягом останньої доби сонячна активність була на помірному рівні.
Також ми писали, що погода в Україні 29 вересня буде вже більш осінньою — дощі накривають все більше областей.
Проте одеситам ще не варто ховати купальники. Температура повітря вдень підвищиться до +27 °C.
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