Прогноз погоды в Харькове на завтра 30 сентября от синоптиков.

Осенние холода все ближе — прогноз погоды в Харькове на завтра
Погода в Харьковской области 30 сентября будет переменная, без осадков. Температура ночью будет колебаться между +9...+14°С, а днем повысится до +21...+26°С.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Погода в Харьковской области 30 сентября
Завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.
Столбики термометра ночью будут колебаться от +9...+14°С, днем температура повысится до +21...+26°С.
Прогноз погоды в Харькове 30 сентября
В понедельник в Харькове также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с.
Ночью температура воздуха будет достигать +11...+13°С, днем показатели будут составлять +23...+25°С.
Напомним, магнитных бурь 29 сентября на Земле не ожидается. В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне.
Также мы писали, что погода в Украине 29 сентября будет уже осенней — дожди накрывают все больше областей.
Однако одесситам еще не стоит прятать купальники. Температура воздуха днем повысится до +27 °C .
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