Прогноз погоды в Харькове на завтра 30 сентября от синоптиков.

Женщины идут по улице. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Погода в Харьковской области 30 сентября будет переменная, без осадков. Температура ночью будет колебаться между +9...+14°С, а днем повысится до +21...+26°С.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харьковской области 30 сентября

Завтра в регионе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с, днем местами порывы 15-20 м/с.

Столбики термометра ночью будут колебаться от +9...+14°С, днем температура повысится до +21...+26°С.

Температурная карта Украины 30 сентября. Фото: Метеопост

Прогноз погоды в Харькове 30 сентября

В понедельник в Харькове также ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с.

Ночью температура воздуха будет достигать +11...+13°С, днем показатели будут составлять +23...+25°С.

Погода в Харьковской области 30 сентября. Фото: скриншот

Напомним, магнитных бурь 29 сентября на Земле не ожидается. В течение последних суток солнечная активность была на умеренном уровне.

Также мы писали, что погода в Украине 29 сентября будет уже осенней — дожди накрывают все больше областей.

Однако одесситам еще не стоит прятать купальники. Температура воздуха днем повысится до +27 °C .