Погода у Харкові 29 серпня — прогноз на завтра

Літо у місті. Фото: Новини.LIVE

У п'ятницю, 29 серпня, у Харкові та області збережеться тепла літня погода без опадів. День обіцяє бути комфортним для прогулянок та відпочинку на свіжому повітрі.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Реклама

Читайте також:

Погода у Харкові та області 29 серпня

Температура повітря по області вночі становитиме +8…+13 °С, вдень прогріється до +26…+31 °С. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.

У Харкові синоптики також обіцяють суху та ясну погоду. Вночі температура складе +9…+11 °С, а вдень — +27…+29 °С. Вітер південно-східний, слабкий до помірного.

Крім того, в деяких районах Харківщини буде спостерігатися підвищена пожежна небезпека. Зокрема, рівень червоний буде зафіксовано у Ізюмі, а жовтий — у Великому Бурлуку, Лозовій та Берестині.

Пожежна небезпека на Харківщині 29 серпня. Фото: t.me/HRCGM

Нагадаємо, Наталка Діденко повідомила, що Україну у вересні накриє літня спека.

А також ми писали про прогноз магнітних бур на вересень та коли буде "штормити" метеозалежних.