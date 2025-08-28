Погода у Харкові 29 серпня — прогноз на завтра

Остання п'ятниця літа — яка погода буде завтра у Харкові
У п'ятницю, 29 серпня, у Харкові та області збережеться тепла літня погода без опадів. День обіцяє бути комфортним для прогулянок та відпочинку на свіжому повітрі.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Погода у Харкові та області 29 серпня
Температура повітря по області вночі становитиме +8…+13 °С, вдень прогріється до +26…+31 °С. Вітер південно-східний, 3-8 м/с.
У Харкові синоптики також обіцяють суху та ясну погоду. Вночі температура складе +9…+11 °С, а вдень — +27…+29 °С. Вітер південно-східний, слабкий до помірного.
Крім того, в деяких районах Харківщини буде спостерігатися підвищена пожежна небезпека. Зокрема, рівень червоний буде зафіксовано у Ізюмі, а жовтий — у Великому Бурлуку, Лозовій та Берестині.
