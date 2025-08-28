Погода в Харькове 29 августа — прогноз на завтра

Лето в городе. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 29 августа, в Харькове и области сохранится теплая летняя погода без осадков. День обещает быть комфортным для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода в Харькове и области 29 августа

Температура воздуха по области ночью составит +8...+13 °С, днем прогреется до +26...+31 °С. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В Харькове синоптики также обещают сухую и ясную погоду. Ночью температура составит +9...+11 °С, а днем — +27...+29 °С. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного.

Кроме того, в некоторых районах Харьковщины будет наблюдаться повышенная пожарная опасность. В частности, уровень красный будет зафиксирован в Изюме, а желтый — в Великом Бурлуке, Лозовой и Берестине.

Пожарная опасность на Харьковщине 29 августа. Фото: t.me/HRCGM

Напомним, Наталка Диденко сообщила, что Украину в сентябре накроет летняя жара.

