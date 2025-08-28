Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Последняя пятница лета — какая погода будет завтра в Харькове

Последняя пятница лета — какая погода будет завтра в Харькове

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 15:09
Погода в Харькове 29 августа — прогноз на завтра
Лето в городе. Фото: Новини.LIVE

В пятницу, 29 августа, в Харькове и области сохранится теплая летняя погода без осадков. День обещает быть комфортным для прогулок и отдыха на свежем воздухе.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Реклама
Читайте также:

Погода в Харькове и области 29 августа

Температура воздуха по области ночью составит +8...+13 °С, днем прогреется до +26...+31 °С. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с.

В Харькове синоптики также обещают сухую и ясную погоду. Ночью температура составит +9...+11 °С, а днем — +27...+29 °С. Ветер юго-восточный, слабый до умеренного.

Кроме того, в некоторых районах Харьковщины будет наблюдаться повышенная пожарная опасность. В частности, уровень красный будет зафиксирован в Изюме, а желтый — в Великом Бурлуке, Лозовой и Берестине.

Погода в Харкові 29 серпня
Пожарная опасность на Харьковщине 29 августа. Фото: t.me/HRCGM

Напомним, Наталка Диденко сообщила, что Украину в сентябре накроет летняя жара.

А также мы писали о прогнозе магнитных бурь на сентябрь и когда будет "штормить" метеозависимых.

погода Харьков Харьковская область прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации