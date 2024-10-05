Прогноз погоди у Харкові 6 жовтня

Жінка прогулюється містом. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Погода у Харкові завтра, 6 жовтня, буде по-осінньому спекотною та ідеальною для прогулянок. Вже з понеділка прийде похолодання та дощі.

Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.

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За даними синоптиків, в Харкові та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі від +10 до +15ºС, вдень +23...+28ºС.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Вже з понеділка харків'янам варто очікувати на дощі з грозами та посилення вітру.

Крім того, на початку тижня очікується різке зниження температури та зміна напрямку вітру на північний.

Температурна карта. Фото: ventusky

Нагадаємо, погода в Україні завтра, 6 жовтня, формуватиметься дією циклону, який прийшов з півдня. У багатьох областях варто очікувати дощів.

В Укргідрометцентрі оголосили про перший рівень небезпеки у деяких регіонах через сильні дощі.