Прогноз погоди у Харкові 6 жовтня

Останнє тепло перед затяжними дощами — прогноз погоди у Харкові на завтра
Погода у Харкові завтра, 6 жовтня, буде по-осінньому спекотною та ідеальною для прогулянок. Вже з понеділка прийде похолодання та дощі.
Про це повідомили у Харківському регіональному центрі з гідрометеорології.
Погода у Харкові 6 жовтня
За даними синоптиків, в Харкові та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура повітря вночі від +10 до +15ºС, вдень +23...+28ºС.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Вже з понеділка харків'янам варто очікувати на дощі з грозами та посилення вітру.
Крім того, на початку тижня очікується різке зниження температури та зміна напрямку вітру на північний.
Нагадаємо, погода в Україні завтра, 6 жовтня, формуватиметься дією циклону, який прийшов з півдня. У багатьох областях варто очікувати дощів.
В Укргідрометцентрі оголосили про перший рівень небезпеки у деяких регіонах через сильні дощі.
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