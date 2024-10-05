Прогноз погоды в Харькове 6 октября

Женщина ходит по городу. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Погода в Харькове завтра, 6 октября, будет по-осеннему жаркой и идеальной для прогулок. Уже с понедельника придет похолодание и дожди.

Об этом сообщили в Харьковском региональном центре гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 6 октября

По данным синоптиков, в Харькове и области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью от +10 до +15ºС, днем +23...+28ºС.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Уже с понедельника харьковчанам стоит ожидать дождей с грозами и усиления ветра.

Кроме того, в начале недели ожидается резкое понижение температуры и изменение направления ветра на северный.

Температурная карта. Фото: ventusky

Напомним, погода в Украине завтра, 6 октября, будет формироваться действием циклона, пришедшего с юга. Во многих областях следует ожидать дождей.

В Укргидрометцентре объявили о первом уровне опасности в некоторых регионах из-за сильных дождей.