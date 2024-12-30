Прогноз погоди у Харкові на завтра, 31 грудня

Останній день року — чим здивує погода в Харкові завтра
Погода у Харкові та області завтра, 31 грудня, буде хмарною з проясненнями. Очікуються пориви вітру до 14 м/с.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
Прогноз погоди в Харкові на 31 грудня
Синоптики зазначають, що істотних опадів протягом доби не буде. Вітер очікується західний, 9-14 м/с.
Температура повітря:
- по області вночі -3...+2, вдень 0...+5 °C.
- у Харкові вночі близько 0 °C, вдень +1...+3 °C.
Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко повідомила, що завтра в Україні очікується сильний вітер західного напрямку.
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