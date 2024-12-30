Прогноз погоды в Харькове на завтра 31 декабря

Сильный ветер. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 31 декабря, будет облачной с прояснениями. Ожидаются порывы ветра до 14 м/с.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Синоптики отмечают, что существенных осадков в течение суток не будет. Ветер ожидается западный, 9-14 м/с.

Погода в Украине 31 декабря. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

по области ночью -3...+2, днем 0...+5 °C.

в Харькове ночью около 0 °C, днем +1...+3 °C.

Напомним, синоптик Наталка Диденко сообщила, что завтра в Украине ожидается сильный ветер западного направления.

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