Прогноз погоды в Харькове на завтра 31 декабря

Последний день года — чем удивит погода в Харькове завтра
Погода в Харькове и области завтра, 31 декабря, будет облачной с прояснениями. Ожидаются порывы ветра до 14 м/с.
Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Прогноз погоды в Харькове на 31 декабря
Синоптики отмечают, что существенных осадков в течение суток не будет. Ветер ожидается западный, 9-14 м/с.
Температура воздуха:
- по области ночью -3...+2, днем 0...+5 °C.
- в Харькове ночью около 0 °C, днем +1...+3 °C.
Напомним, синоптик Наталка Диденко сообщила, что завтра в Украине ожидается сильный ветер западного направления.
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