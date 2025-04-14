Погода у Харкові 15 квітня — синоптики прогнозують заморозки

Снігова погода. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У вівторок, 15 квітня, синоптики прогнозують у Харкові та по області різку зміну погоди — холодну ніч із заморозками. Втім, вдень вже значно потеплішає.

Про це повідомили синоптики регіонального центру з гідрометеорології.

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Прогноз погоди в Харківській області 15 квітня

В Харківській області у вівторок, 15 квітня, очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі температура повітря становитиме від +1 °C до +6 °C, місцями на поверхні ґрунту та в повітрі можливі заморозки до -3 °C.

Попередження про заморозки. Фото: Харківській РГМЦ

Удень по області температура підніметься до +15 °C...+20 °C, у самому місті — до +17°C...+19 °C. Погода буде сухою, переважно сонячною, із комфортним весняним теплом.

Температурна карта України 15 квітня. Фото: Метеопост

Вітер буде переважно південного напрямку, зі швидкістю 3-8 м/с. У другій половині дня очікується зміна напрямку на південно-західний.

Прогноз погоди у Харкові 15 квітня

У Харкові вночі прогнозується +2...+4 °C, із заморозками на ґрунті до -2 °C.

Протягом доби температура повітря змінюватиметься наступним чином: опівночі температура повітря становитиме близько +9 °C, а до ранку знизиться до +4 °C.

Температура повітря в Харкові впродовж доби 15 квітня. Фото: скриншот

Зі сходом сонця поступово потеплішає до +13 °C, опівдні стовпчики термометрів сягнуть +18 °C, а о 15:00 — до +20 °C.

Ввечері температура повітря триматиметься на рівні +19 °C, а потім знизиться до +15 °C. У першій половині доби вітер буде відсутній, із дев’ятої ранку очікується південний, а ближче до вечора — південно-західний.

Нагадаємо, синоптик Наталка Діденко склала прогноз погоди в Україні на завтра, 15 квітня, та назвала регіони, де будуть дощі та грози.

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