Погода в Харькове 15 апреля — синоптики прогнозируют заморозки

Снежная погода. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Во вторник, 15 апреля, синоптики прогнозируют в Харькове и по области резкую смену погоды - холодную ночь с заморозками. Впрочем, днем уже значительно потеплеет.

Об этом сообщили синоптики регионального центра по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды в Харьковской области 15 апреля

В Харьковской области во вторник, 15 апреля, ожидается переменная облачность без осадков. Ночью температура воздуха составит от +1 °C до +6 °C, местами на поверхности почвы и в воздухе возможны заморозки до -3 °C.

Предупреждение о заморозках. Фото: Харьковской РГМЦ

Днем по области температура поднимется до +15 °C...+20 °C, в самом городе - до +17 °C...+19 °C. Погода будет сухой, преимущественно солнечной, с комфортным весенним теплом.

Температурная карта Украины 15 апреля. Фото: Метеопост

Ветер будет преимущественно южного направления, со скоростью 3-8 м/с. Во второй половине дня ожидается смена направления на юго-западное.

Прогноз погоды в Харькове 15 апреля

В Харькове ночью прогнозируется +2 °C...+4 °C, с заморозками на почве до -2 °C.

В течение суток температура воздуха будет меняться следующим образом: в полночь температура воздуха составит около +9 °C, а к утру снизится до +4 °C.

Температура воздуха в Харькове в течение суток 15 апреля. Фото: скриншот

С восходом солнца постепенно потеплеет до +13°C, в полдень столбики термометров достигнут +18°C, а в 15:00 — до +20°C.

Вечером температура воздуха будет держаться на уровне +19°C, а затем снизится до +15°C. В первой половине суток ветер будет отсутствовать, с девяти утра ожидается южный, а ближе к вечеру — юго-западный.

Напомним, синоптик Наталья Диденко составила прогноз погоды в Украине на завтра, 15 апреля, и назвала регионы, где будут дожди и грозы.

Также ряд синоптиков составил примерный прогноз погоды в мае — каким будет месяц и когда придпе летняя жара.