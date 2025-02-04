Погода у Харкові та в області 5 лютого — прогноз синоптиків

Остерігайтеся негоди — прогноз погоди у Харкові на завтра
У середу, 5 лютого, на території Харківщини пануватиме хмарна та морозна погода. Вночі місцями можливий невеликий сніг, удень опади посиляться.
Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.
Прогноз погоди у Харківській області 5 лютого
На дорогах по харківській області очікується ожеледиця, що може ускладнити пересування транспорту та пішоходів.
Вітер змінюватиме напрямок: вночі переважатиме північно-західний, удень південно-східний із швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вночі від -1°С до -6°С, удень від -3°С до +2°С.
Прогноз погоди у Харкові 5 лютого
У Харкові вночі прогнозується невеликий сніг, удень опади посиляться. Вітер змінюватиме напрямок із північно-західного на південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі від -2...-4°С, удень прогнозують температуру 0...-2°С.
Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду на перший тиждень лютого — на Україну сунуть морози до -8°С.
Астросиноптики відповіли, чи буде сьогодні, 4 лютого, магнітна буря після кількох спалахів на Сонці.
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