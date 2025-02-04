Погода у Харкові та в області 5 лютого — прогноз синоптиків

Дощ з мокрим снігом. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У середу, 5 лютого, на території Харківщини пануватиме хмарна та морозна погода. Вночі місцями можливий невеликий сніг, удень опади посиляться.

Про це повідомили синоптики Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

Читайте також:

Прогноз погоди у Харківській області 5 лютого

На дорогах по харківській області очікується ожеледиця, що може ускладнити пересування транспорту та пішоходів.

Темературна карта України 5 лютого. Фото: Метеопост

Вітер змінюватиме напрямок: вночі переважатиме північно-західний, удень південно-східний із швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вночі від -1°С до -6°С, удень від -3°С до +2°С.

Прогноз погоди у Харкові 5 лютого

Погодинний прогноз погоди у Харкові 5 лютого. Фото: Метеопрог

У Харкові вночі прогнозується невеликий сніг, удень опади посиляться. Вітер змінюватиме напрямок із північно-західного на південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура вночі від -2...-4°С, удень прогнозують температуру 0...-2°С.

Нагадаємо, синоптики спрогнозували погоду на перший тиждень лютого — на Україну сунуть морози до -8°С.

Астросиноптики відповіли, чи буде сьогодні, 4 лютого, магнітна буря після кількох спалахів на Сонці.