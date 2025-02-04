Погода в Харькове и в области 5 февраля — прогноз синоптиков

Дождь с мокрым снегом. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В среду, 5 февраля, на территории Харьковщины будет царить облачная и морозная погода. Ночью местами возможен небольшой снег, днем осадки усилятся.

Об этом сообщили синоптики Харьковского регионального центра по гидрометеорологии.

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Прогноз погоды в Харьковской области 5 февраля

На дорогах по харьковской области ожидается гололедица, что может осложнить передвижение транспорта и пешеходов.

Темературная карта Украины 5 февраля. Фото: Метеопост

Ветер будет менять направление: ночью будет преобладать северо-западный, днем юго-восточный со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью от -1 °С до -6 °С, днем от -3 °С до +2 °С.

Прогноз погоды в Харькове 5 февраля

Почасовой прогноз погоды в Харькове 5 февраля. Фото: Метеопрог

В Харькове ночью прогнозируется небольшой снег, днем осадки усилятся. Ветер будет менять направление с северо-западного на юго-восточный со скоростью 5-10 м/с. Температура ночью от -2...-4 °С, днем прогнозируют температуру 0...-2 °С.

Напомним, синоптики спрогнозировали погоду на первую неделю февраля — на Украину надвигаются морозы до -8 °С.

Астросиноптики ответили, будет ли сегодня, 4 февраля, магнитная буря после нескольких вспышек на Солнце.