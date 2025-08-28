Відео
Головна Харків Освіта, попри війну — як працює університет Каразіна у Харкові

Освіта, попри війну — як працює університет Каразіна у Харкові

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 23:55
Як працює університет Каразіна під час війни - відео
Ректорка університету Каразіна Тетяна Кагановська. Фото: кадр з відео

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна вже другий рік поспіль працює у змішаному форматі. Це пов'язано зі складними умовами воєнного часу.

Про це розповіла ректорка закладу Тетяна Кагановська в коментарі Новини.LIVE.

Читайте також:

Як працює університет Каразіна під час війни

"Всі, хто останні роки під час повномасштабної війни живуть у Харкові, всі розуміють, що нам дуже не вистачає живого спілкування у безпечних просторах, і, звісно, це перша спроба дати таку можливість дітям", — розповіла Кагановська.

За її словами, університет створив усі можливості для якісного навчання. Лабораторні заняття перенесли у безпечні приміщення, аби студенти спеціальностей, що потребують практичної підготовки, могли продовжувати навчання. Водночас забезпечено онлайн-доступ для тих, хто перебуває в інших містах чи навіть за кордоном.

Кагановська наголосила, що інформація про нібито перехід університету на очне навчання цього року не відповідає дійсності.

Змішаний формат діє вже два роки поспіль: лекції та практичні заняття проводять офлайн, якщо дозволяє ситуація, а також онлайн для тих, хто не має можливості бути присутнім у Харкові.

"Ті, хто у нас вчаться з інших міст або з-за кордону, вони повністю присутні і на практичних заняттях, і на лекціях онлайн", — додала ректорка.

Освіта попри війну — як працює університет Каразіна у Харкові - фото 1
Діти під час навчання. Фото: Новини.LIVE
Освіта попри війну — як працює університет Каразіна у Харкові - фото 2
Безпечні аудиторії. Фото: Новини.LIVE
Освіта попри війну — як працює університет Каразіна у Харкові - фото 3
Безпечні аудиторії. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що Міністерство освіти та науки України скасувало наказ №1112, який стосується дистанційного навчання у школах. А з наказу №1115 вилучили окремі норми щодо мінімальної наповнюваності дистанційних класів та навчання дітей ВПО.

Раніше голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що в Україні не скасують дистанційне навчання, оскільки безпека дітей — ключовий пріоритет. 

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
