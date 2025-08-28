Як працює університет Каразіна під час війни - відео

Освіта, попри війну — як працює університет Каразіна у Харкові
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна вже другий рік поспіль працює у змішаному форматі. Це пов'язано зі складними умовами воєнного часу.
Про це розповіла ректорка закладу Тетяна Кагановська в коментарі Новини.LIVE.
Як працює університет Каразіна під час війни
"Всі, хто останні роки під час повномасштабної війни живуть у Харкові, всі розуміють, що нам дуже не вистачає живого спілкування у безпечних просторах, і, звісно, це перша спроба дати таку можливість дітям", — розповіла Кагановська.
За її словами, університет створив усі можливості для якісного навчання. Лабораторні заняття перенесли у безпечні приміщення, аби студенти спеціальностей, що потребують практичної підготовки, могли продовжувати навчання. Водночас забезпечено онлайн-доступ для тих, хто перебуває в інших містах чи навіть за кордоном.
Кагановська наголосила, що інформація про нібито перехід університету на очне навчання цього року не відповідає дійсності.
Змішаний формат діє вже два роки поспіль: лекції та практичні заняття проводять офлайн, якщо дозволяє ситуація, а також онлайн для тих, хто не має можливості бути присутнім у Харкові.
"Ті, хто у нас вчаться з інших міст або з-за кордону, вони повністю присутні і на практичних заняттях, і на лекціях онлайн", — додала ректорка.
Нагадаємо, що Міністерство освіти та науки України скасувало наказ №1112, який стосується дистанційного навчання у школах. А з наказу №1115 вилучили окремі норми щодо мінімальної наповнюваності дистанційних класів та навчання дітей ВПО.
Раніше голова Мінцифри Михайло Федоров заявив, що в Україні не скасують дистанційне навчання, оскільки безпека дітей — ключовий пріоритет.
