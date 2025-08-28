Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Учеба в войну — как работает университет Каразина в Харькове

Учеба в войну — как работает университет Каразина в Харькове

Ua ru
Дата публикации 28 августа 2025 23:55
Как работает университет Каразина во время войны - видео
Ректор университета Каразина Татьяна Кагановская. Фото: кадр из видео

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина уже второй год подряд работает в смешанном формате. Это связано со сложными условиями военного времени.

Об этом рассказала ректор заведения Татьяна Кагановская в комментарии Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Как работает университет Каразина во время войны

"Все, кто последние годы во время полномасштабной войны живут в Харькове, все понимают, что нам очень не хватает живого общения в безопасных пространствах, и, конечно, это первая попытка дать такую возможность детям", — рассказала Кагановская.

По ее словам, университет создал все возможности для качественного обучения. Лабораторные занятия перенесли в безопасные помещения, чтобы студенты специальностей, требующих практической подготовки, могли продолжать обучение. В то же время обеспечен онлайн-доступ для тех, кто находится в других городах или даже за рубежом.

Кагановская подчеркнула, что информация о якобы переходе университета на очное обучение в этом году не соответствует действительности.

Смешанный формат действует уже два года подряд: лекции и практические занятия проводят офлайн, если позволяет ситуация, а также онлайн для тех, кто не имеет возможности присутствовать в Харькове.

"Те, кто у нас учатся из других городов или из-за рубежа, они полностью присутствуют и на практических занятиях, и на лекциях онлайн", — добавила ректор.

Учеба в войну — как работает университет Каразина в Харькове - фото 1
Дети во время обучения. Фото: Новини.LIVE
Учеба в войну — как работает университет Каразина в Харькове - фото 2
Безопасные аудитории. Фото: Новини.LIVE
Учеба в войну — как работает университет Каразина в Харькове - фото 3
Безопасные аудитории. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что Министерство образования и науки Украины отменило приказ №1112, который касается дистанционного обучения в школах. А из приказа №1115 изъяли отдельные нормы по минимальной наполняемости дистанционных классов и обучения детей ВПО.

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что в Украине не отменят дистанционное обучение, поскольку безопасность детей — ключевой приоритет.

образование Харьков учеба Университет война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации