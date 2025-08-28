Как работает университет Каразина во время войны - видео

Ректор университета Каразина Татьяна Кагановская. Фото: кадр из видео

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина уже второй год подряд работает в смешанном формате. Это связано со сложными условиями военного времени.

Об этом рассказала ректор заведения Татьяна Кагановская в комментарии Новини.LIVE.

Как работает университет Каразина во время войны

"Все, кто последние годы во время полномасштабной войны живут в Харькове, все понимают, что нам очень не хватает живого общения в безопасных пространствах, и, конечно, это первая попытка дать такую возможность детям", — рассказала Кагановская.

По ее словам, университет создал все возможности для качественного обучения. Лабораторные занятия перенесли в безопасные помещения, чтобы студенты специальностей, требующих практической подготовки, могли продолжать обучение. В то же время обеспечен онлайн-доступ для тех, кто находится в других городах или даже за рубежом.

Кагановская подчеркнула, что информация о якобы переходе университета на очное обучение в этом году не соответствует действительности.

Смешанный формат действует уже два года подряд: лекции и практические занятия проводят офлайн, если позволяет ситуация, а также онлайн для тех, кто не имеет возможности присутствовать в Харькове.

"Те, кто у нас учатся из других городов или из-за рубежа, они полностью присутствуют и на практических занятиях, и на лекциях онлайн", — добавила ректор.

Дети во время обучения. Фото: Новини.LIVE

Безопасные аудитории. Фото: Новини.LIVE

Безопасные аудитории. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что Министерство образования и науки Украины отменило приказ №1112, который касается дистанционного обучения в школах. А из приказа №1115 изъяли отдельные нормы по минимальной наполняемости дистанционных классов и обучения детей ВПО.

Ранее глава Минцифры Михаил Федоров заявил, что в Украине не отменят дистанционное обучение, поскольку безопасность детей — ключевой приоритет.