Графіки відключень світла у Харкові й Харківській області сьогодні, 10 липня

Дівчина сидить біля столу зі свічками. Фото ілюстративне: twitter.com/epcorontario

У середу, 10 липня, по всій Україні діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії. У Харківській області, так само, як і в інших регіонах, стабілізаційні відключення триватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це у вівторок, 9 липня, повідомили в НЕК "Укренерго".

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Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Як відключатимуть світло в Харківській області 10 липня

З 01:00 до 06:00 і з 10:00 до 13:00 обленерго застосувуватимуть дві черги відключень, а в решту годин задіють три черги. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

Графіки погодинних відключень електроенергії в Харківській області в період з 6 по 12 липня можна подивитися на сайті Харківської ОВА. У документі поряд із переліком населених пунктів і назв вулиць зазначено часові проміжки, протягом яких не буде електропостачання.

Графіки відключення електроенергії в Харкові та Харківській області з 6 по 12 липня. Фото: kharkivoda.gov.ua

Нагадаємо, у вівторок, 9 липня, обсяг обмежень споживання електроенергії зменшили. Дві черги відключення застосовували до 16:00, тоді як раніше планували ввести відключення у три черги з 14:00.

Також ми повідомляли, що для забезпечення теплом і водою взимку Одесі необхідно виробляти щонайменше 30 МВт. Наразі в міськраді розглядають питання щодо встановлення на будинках сонячних батарей.