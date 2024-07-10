Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow Павербанки стануть у пригоді — як відключатимуть світло в Харкові сьогодні arrow

Павербанки стануть у пригоді — як відключатимуть світло в Харкові сьогодні

10 липня 2024 00:03
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар
Графіки відключень світла у Харкові й Харківській області сьогодні, 10 липня
Дівчина сидить біля столу зі свічками. Фото ілюстративне: twitter.com/epcorontario
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолій Слюсар

У середу, 10 липня, по всій  Україні діятимуть погодинні графіки відключення електроенергії. У Харківській області, так само, як і в інших регіонах, стабілізаційні відключення триватимуть з 00:00 до 24:00.

Про це у вівторок, 9 липня, повідомили в НЕК "Укренерго".

Читайте також:
У НЕК "Укренерго" розповіли, як відключатимуть світло 10 липня
Скриншот повідомлення НЕК "Укренерго"

Як відключатимуть світло в Харківській області 10 липня

З 01:00 до 06:00 і з 10:00 до 13:00 обленерго застосувуватимуть дві черги відключень, а в решту годин задіють три черги. Живлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.

Графіки погодинних відключень електроенергії в Харківській області в період з 6 по 12 липня можна подивитися на сайті Харківської ОВА. У документі поряд із переліком населених пунктів і назв вулиць зазначено часові проміжки, протягом яких не буде електропостачання.

Як відключатимуть світло в Харкові та Харківській області з 6 по 12 липня
Графіки відключення електроенергії в Харкові та Харківській області з 6 по 12 липня. Фото: kharkivoda.gov.ua

Нагадаємо, у вівторок, 9 липня, обсяг обмежень споживання електроенергії зменшили. Дві черги відключення застосовували до 16:00, тоді як раніше планували ввести відключення у три черги з 14:00.

Також ми повідомляли, що для забезпечення теплом і водою взимку Одесі необхідно виробляти щонайменше 30 МВт. Наразі в міськраді розглядають питання щодо встановлення на будинках сонячних батарей.

Харків електроенергія Харківська область Укренерго відключення світла світло

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

8 липня 2024

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

5 липня 2024

15:43 Які військові спеціальності виключають бронювання

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

3 липня 2024

13:01 Нові правила надсилання повісток — що змінилося

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо

8 липня 2024

09:22 Пенсії можуть "урізати" на 20% — кого торкнеться

7 липня 2024

02:12 Мобілізація після 16 липня — в Міноборони пояснили, що чекає на військовозобов'язаних