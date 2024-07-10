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Павербанки пригодятся — как будут отключать свет в Харькове сегодня

10 июля 2024 00:03
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь
Графики отключений света в Харькове и Харьковской области сегодня, 10 июля
Девушка сидит у стола со свечами. Фото иллюстративное: twitter.com/epcorontario
987d11a7-1aac-436d-8f8e-95a3540b9100 - Анатолий Слюсарь

В среду, 10 июля, по всей Украине будут действовать почасовые графики отключения электроэнергии. В Харьковской области, как и в других регионах, стабилизационные отключения будут продолжаться с 00:00 до 24:00.

Об этом во вторник, 9 июля, сообщили в НЭК "Укрэнерго".

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Скриншот сообщения НЭК "Укрэнерго"

Как будут отключать свет в Харьковской области 10 июля

С 01:00 до 06:00 и с 10:00 до 13:00 облэнерго будут применять две очереди отключений, а в остальные часы задействуют три очереди. Питание объектов критической инфраструктуры ограничивать не будут.

Графики почасовых отключений электроэнергии в Харьковской области в период с 6 по 12 июля можно посмотреть на сайте Харьковской ОВА. В документе наряду с перечнем населенных пунктов и названий улиц указаны промежутки времени, в течение которых не будет электроснабжения.

Как будут отключать свет в Харькове и Харьковской области с 6 по 12 июля
Графики отключения электроэнергии в Харькове и Харьковской области с 6 по 12 июля. Фото: kharkivoda.gov.ua

Напомним, во вторник, 9 июля, объем ограничений потребления электроэнергии снизили. Две очереди отключения применяли до 16:00, тогда как ранее планировали ввести отключение в три очереди с 14:00.

Также мы сообщали, что для обеспечения теплом и водой зимой в Одессе необходимо производить не менее 30 МВт. На данный момент в горсовете рассматривают вопрос касательно установки на домах солнечных батарей.

Харьков электроэнергия Харьковская область Укрэнерго отключения света свет

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