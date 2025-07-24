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Головна Харків Пекельна спека йде до Харкова — прогноз погоди на завтра

Пекельна спека йде до Харкова — прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 21:26
Прогноз погоди в Харкові та області на завтра 25 липня
Жінка на пляжі. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харкові та області завтра, 25 липня, буде з мінливою хмарністю. Температура повітря вдень прогріється до +32 °С.

Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Синоптики зазначають, що опадів не передбачається. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.

Прогноз погоди в Україні на 25 липня
Погода в Україні 25 липня. Фото: Meteopost

Температура повітря: 

  • по області вночі +17...+22 °С, вдень +29...+34 °С;
  • у Харкові вночі +18...+20 °С, вдень +30...+32 °С.

Крім того, місцями існуватиме пожежна небезпека.

Погода у Харкові 25 липня
Пожежна небезпека по Харківщині. Фото: Харківський РЦГМ 

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі повідомили, де завтра в Україні очікуються грози та дощі.

А синоптик Наталка Діденко розповіла, що у більшості областей температура повітря буде +28...+32 °С.

погода Харків Харківська область прогноз погоди температура повітря спека
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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