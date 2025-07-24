Прогноз погоди в Харкові та області на завтра 25 липня

Пекельна спека йде до Харкова — прогноз погоди на завтра
Ua ru
Дата публікації: 24 липня 2025 21:26
Жінка на пляжі. Фото: Новини.LIVE
Погода в Харкові та області завтра, 25 липня, буде з мінливою хмарністю. Температура повітря вдень прогріється до +32 °С.
Про це повідомляє Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
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Погода в Харкові та області 25 липня
Синоптики зазначають, що опадів не передбачається. Вітер буде північно-західного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду.
Температура повітря:
- по області вночі +17...+22 °С, вдень +29...+34 °С;
- у Харкові вночі +18...+20 °С, вдень +30...+32 °С.
Крім того, місцями існуватиме пожежна небезпека.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі повідомили, де завтра в Україні очікуються грози та дощі.
А синоптик Наталка Діденко розповіла, що у більшості областей температура повітря буде +28...+32 °С.
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