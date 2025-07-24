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Главная Харьков Адская жара идет в Харьков — прогноз погоды на завтра

Адская жара идет в Харьков — прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 21:26
Прогноз погоды в Харькове и области на завтра 25 июля
Женщина на пляже. Фото: Новини.LIVE

Погода в Харькове и области завтра, 25 июля, будет с переменной облачностью. Температура воздуха днем прогреется до +32 °С.

Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Синоптики отмечают, что осадков не предвидится. Ветер будет северо-западного направления со скоростью 5-10 метров в секунду.

Прогноз погоди в Україні на 25 липня
Погода в Украине 25 июля. Фото: Meteopost

Температура воздуха:

  • по области ночью +17...+22 °С, днем +29...+34 °С;
  • в Харькове ночью +18...+20 °С, днем +30...+32 °С.

Кроме того, местами будет существовать пожарная опасность.

Погода у Харкові 25 липня
Пожарная опасность по Харьковской области. Фото: Харьковский РЦГМ

Напомним, в Укргидрометцентре сообщили, где завтра в Украине ожидаются грозы и дожди.

А синоптик Наталья Диденко рассказала, что в большинстве областей температура воздуха будет +28...+32 °С.

погода Харьков Харьковская область прогноз погоды температура воздуха жара
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
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