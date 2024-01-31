Передавав дані про ЗСУ для ФСБ — на Харківщині експоліцейський отримав найвищу міру покарання

Прокуратура у Харківській області. Фото: mediaport.ua

На Харківщині вперше винесено вирок про довічне ув'язнення колишньому співробітнику поліції за зраду. Ця людина передавала відомості про розташування ЗСУ та правоохоронних органів російської ФСБ.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Співпраця поліцейського з ФСБ

У повідомленні йдеться, що прокуратура встановила, що він почав співпрацювати з ФСБ за вказівкою свого брата, який працював у ФСБ Росії у Бєлгородській області.

Брат доручив йому збирати та передавати інформацію про місцеперебування українських військових та поліцейських, а також про переміщення військової техніки. Використовуючи свої службові повноваження, експоліцейський фотографував об'єкти, що цікавлять, і відправляв знімки через месенджер Telegram.

Затриманий зрадник. Фото: Харківська обласна прокуратура

Затримання зрадника

У травні 2022 року його затримали у Харківському районі, а у його службовому автомобілі знайшли незаконну зброю, включаючи гранати. Після цього його звільнили з поліції.

На суді чоловік заперечував свою провину, заявляючи, що не скоїв жодних злочинів.

Нагадаємо, що Служба безпеки України заарештувала в Києві агента ФСБ, який займався шпигунством проти Третьої штурмової бригади і планував отримати роботу на підприємстві оборонної промисловості. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Крім того, в Україні судили російського інформатора, який шпигував за артилерією ЗСУ під Авдіївкою. За роботу на ворога він отримав 12 років ув'язнення.