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Передавав дані про ЗСУ для ФСБ — на Харківщині експоліцейський отримав найвищу міру покарання

31 січня 2024 12:52
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Передавав дані про ЗСУ для ФСБ — на Харківщині експоліцейський отримав найвищу міру покарання
Прокуратура у Харківській області. Фото: mediaport.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

На Харківщині вперше винесено вирок про довічне ув'язнення колишньому співробітнику поліції за зраду. Ця людина передавала відомості про розташування ЗСУ та правоохоронних органів російської ФСБ.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Співпраця поліцейського з ФСБ

У повідомленні йдеться, що прокуратура встановила, що він почав співпрацювати з ФСБ за вказівкою свого брата, який працював у ФСБ Росії у Бєлгородській області.

Брат доручив йому збирати та передавати інформацію про місцеперебування українських військових та поліцейських, а також про переміщення військової техніки. Використовуючи свої службові повноваження, експоліцейський фотографував об'єкти, що цікавлять, і відправляв знімки через месенджер Telegram.

держзрада
Затриманий зрадник. Фото: Харківська обласна прокуратура

Затримання зрадника

У травні 2022 року його затримали у Харківському районі, а у його службовому автомобілі знайшли незаконну зброю, включаючи гранати. Після цього його звільнили з поліції.

На суді чоловік заперечував свою провину, заявляючи, що не скоїв жодних злочинів.

Нагадаємо, що Служба безпеки України заарештувала в Києві агента ФСБ, який займався шпигунством проти Третьої штурмової бригади і планував отримати роботу на підприємстві оборонної промисловості. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Крім того, в Україні судили російського інформатора, який шпигував за артилерією ЗСУ під Авдіївкою. За роботу на ворога він отримав 12 років ув'язнення.

Харків
в'язниця
поліція
Україна
Харківська область
ФСБ
держзрада
прокурори
війна в Україні
Росія

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