Передавал данные о ВСУ для ФСБ — на Харьковщине экс-полицейский получил высшую меру наказания

Прокуратура в Харьковской области. Фото: mediaport.ua

В Харьковской области впервые вынесен приговор о пожизненном заключении бывшему сотруднику полиции за предательство. Этот человек передавал сведения о расположении ВСУ и правоохранительных органов российской ФСБ.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура.

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В сообщении говорится, что прокуратура установила, что он начал сотрудничать с ФСБ по указанию своего брата, который работал в ФСБ России в Белгородской области.

Брат поручил ему собирать и передавать информацию о местоположении украинских военных и полицейских, а также о перемещениях военной техники. Используя свои служебные полномочия, экс-полицейский фотографировал интересующие объекты и отправлял снимки через мессенджер Telegram.

Задержанный предатель. Фото: Харьковская областная прокуратура

Задержание предателя

В мае 2022 года его задержали в Харьковском районе, а в его служебном автомобиле нашли незаконное оружие, включая гранаты. После этого его уволили из полиции.

На суде мужчина отрицал свою вину, заявляя, что не совершал никаких преступлений.

Напомним, что Служба безопасности Украины арестовала в Киеве агента ФСБ, который занимался шпионажем против Третьей штурмовой бригады и планировал получить работу на предприятии оборонной промышленности. Ему грозит пожизненное заключение.

Кроме того, в Украине судили российского информатора, который шпионил по артиллерии ВСУ под Авдеевкой. За работу на врага он получил 12 лет заключения.