Головна Харків Передмістя Харкова під обстрілом — ТЕЦ пошкоджена, є жертви

Передмістя Харкова під обстрілом — ТЕЦ пошкоджена, є жертви

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 13:07
Росія вдарила по ТЕЦ у передмісті Харкова — є жертви
Рятувальники. Фото ілюстративне: ДСНС України

Росія завдала 24 грудня серії ракетних ударів по передмістю Харкова. Стало відомо, що ціллю атаки російських військ була ТЕЦ, є жертви.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, а також голова Харківської ОВА Олег Синєгубов

Читайте також:

Росія завдала удару по ТЕЦ під Харковом

За оновленою інформацією, травми отримали щонайменше 13 осіб. Усі постраждалі доставлені до лікарень, де їм надають необхідну медичну допомогу. Також загинула одна людина.

"Ворог завдав серії прицільних ударів по ТЕЦ у найближчому передмісті Харкова. Це призвело до суттєвого падіння напруги в місті, що безпосередньо позначилося на теплопостачанні та роботі міського транспорту", — повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Наразі аварійні та профільні служби проводять детальне обстеження пошкодженого обладнання, щоб встановити реальні масштаби руйнувань. У районах, де це дозволяє технічний стан мереж, енергетики вимушено переходять на автономний режим роботи — так званий "енергоострів". Це рішення має зменшити навантаження на систему та частково стабілізувати ситуацію для мешканців міста.

Крім того, в Харкові запроваджено графіки аварійних відключень електроенергії. Вони застосовуються для балансування системи та запобігання ще серйознішим збоям.

Міська влада закликає жителів поставитися до ситуації з розумінням і наголошує, що фахівці працюють у складних та небезпечних умовах. Остаточні наслідки обстрілу та стан енергосистеми продовжують уточнюватися.

Нагадаємо, Росія безперервно атакує об'єкти критичної інфраструктури в Україні. В Повітряних силах ЗСУ навели статистику збитих дронів та ракет. 

Також у Запоріжжі побільшало травмованих після нічної російської атаки керованими авіабомбами. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
