Россия ударила по ТЭЦ в пригороде Харькова — есть жертвы

Спасатели. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

Россия нанесла 24 декабря серии ракетных ударов по пригороду Харькова. Стало известно, что целью атаки российских войск была ТЭЦ, есть жертвы.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, а также председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Россия нанесла удар по ТЭЦ под Харьковом

По обновленной информации, травмы получили по меньшей мере 13 человек. Все пострадавшие доставлены в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Также погиб один человек.

"Враг нанес серии прицельных ударов по ТЭЦ в ближайшем пригороде Харькова. Это привело к существенному падению напряжения в городе, что непосредственно сказалось на теплоснабжении и работе городского транспорта", — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Сейчас аварийные и профильные службы проводят детальное обследование поврежденного оборудования, чтобы установить реальные масштабы разрушений. В районах, где это позволяет техническое состояние сетей, энергетики вынужденно переходят на автономный режим работы - так называемый "энергоостров". Это решение должно уменьшить нагрузку на систему и частично стабилизировать ситуацию для жителей города.

Кроме того, в Харькове введены графики аварийных отключений электроэнергии. Они применяются для балансировки системы и предотвращения еще более серьезных сбоев.

Городские власти призывают жителей отнестись к ситуации с пониманием и подчеркивают, что специалисты работают в сложных и опасных условиях. Окончательные последствия обстрела и состояние энергосистемы продолжают уточняться.

Напомним, Россия непрерывно атакует объекты критической инфраструктуры в Украине. В Воздушных силах ВСУ привели статистику сбитых дронов и ракет.

