Россия ударила по ТЭЦ в пригороде Харькова — есть жертвы

Пригород Харькова под обстрелом — ТЭЦ повреждена, есть жертвы
Россия нанесла 24 декабря серии ракетных ударов по пригороду Харькова. Стало известно, что целью атаки российских войск была ТЭЦ, есть жертвы.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, а также председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.
Россия нанесла удар по ТЭЦ под Харьковом
По обновленной информации, травмы получили по меньшей мере 13 человек. Все пострадавшие доставлены в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Также погиб один человек.
"Враг нанес серии прицельных ударов по ТЭЦ в ближайшем пригороде Харькова. Это привело к существенному падению напряжения в городе, что непосредственно сказалось на теплоснабжении и работе городского транспорта", — сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Сейчас аварийные и профильные службы проводят детальное обследование поврежденного оборудования, чтобы установить реальные масштабы разрушений. В районах, где это позволяет техническое состояние сетей, энергетики вынужденно переходят на автономный режим работы - так называемый "энергоостров". Это решение должно уменьшить нагрузку на систему и частично стабилизировать ситуацию для жителей города.
Кроме того, в Харькове введены графики аварийных отключений электроэнергии. Они применяются для балансировки системы и предотвращения еще более серьезных сбоев.
Городские власти призывают жителей отнестись к ситуации с пониманием и подчеркивают, что специалисты работают в сложных и опасных условиях. Окончательные последствия обстрела и состояние энергосистемы продолжают уточняться.
Напомним, Россия непрерывно атакует объекты критической инфраструктуры в Украине. В Воздушных силах ВСУ привели статистику сбитых дронов и ракет.
Также в Запорожье стало больше травмированных после ночной российской атаки управляемыми авиабомбами.
