Двом чоловікам з Харківщини повідомили про підозру

Національна поліція. Фото: УНІАН

У Харківській області викрили двох мешканців, які воювали на боці "ДНР" проти України. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у п'ятницю, 5 липня.

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Один зі зрадників — 53-річний харків’янин, який у 2014 році виступав за відокремлення Харківської та Донецької областей та створення так званих "ХНР" і "ДНР". Тоді ж він вступив до антиукраїнської громадської організації та брав участь у мітингах "Антимайдану" в Харкові й Києві.

А у травні переїхав до Донецька й вступив до батальйону "Восток" терористичнох організації "ДНР", де брав участь у завданнях проти українських захисників на території Донецької області.

Бойовик. Фото: Харківська обласна прокуратура

Відомо, що на момент повномасштабного вторгнення Росії він обіймав посаду командира батальйону "Сигма" й був найманцем ПВК "Вагнер".

Другий підозрюваний — мешканець села Нова Мерефа Харківського району. Чоловік восени 2014 року переїхав до Донецька та спочатку вступив до "Кримської групи "Октава", а згодом — до лав першої окремої мотострілецької бригади першого армійського корпусу так званої "ДНР". Там він обіймав посаду водія-навідника танку та виконував бойові завдання проти українських військових.

Бойовик. Фото: Харківська обласна прокуратура

На початку 2022 року бойовик брав участь у захопленні міста Ізюм Харківської області, аби не допустити контроль ЗСУ над територією. Обом заочно повідомлено про підозру за фактами участі в терористичній організації та у діяльності не передбаченого законом збройного формування.

В прокуратурі зазначили, що наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

Скриншот допису прокуратури

Скриншот допису прокуратури

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