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Перейшли на бік Росії та воювали за "ДНР" — двом мешканцям Харківщини оголосили підозри

5 липня 2024 20:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Двом чоловікам з Харківщини повідомили про підозру
Національна поліція. Фото: УНІАН
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Харківській області викрили двох мешканців, які воювали на боці "ДНР" проти України. Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у Telegram у п'ятницю, 5 липня.

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Один зі зрадників — 53-річний харків’янин, який у 2014 році виступав за відокремлення Харківської та Донецької областей та створення так званих "ХНР" і "ДНР". Тоді ж він вступив до антиукраїнської громадської організації та брав участь у мітингах "Антимайдану" в Харкові й Києві.

А у травні переїхав до Донецька й вступив до батальйону "Восток" терористичнох організації "ДНР", де брав участь у завданнях проти українських захисників на території Донецької області.

Український громадянин перейшов на бік ДНР у 2014 році й воював за Росію
Бойовик. Фото: Харківська обласна прокуратура

Відомо, що на момент повномасштабного вторгнення Росії він обіймав посаду командира батальйону "Сигма" й був найманцем ПВК "Вагнер".

Другий підозрюваний — мешканець села Нова Мерефа Харківського району. Чоловік восени 2014 року переїхав до Донецька та спочатку вступив до "Кримської групи "Октава", а згодом — до лав першої окремої мотострілецької бригади першого армійського корпусу так званої "ДНР". Там він обіймав посаду водія-навідника танку та виконував бойові завдання проти українських військових. 

викрили українського зрадника, який воював в ДНР
Бойовик. Фото: Харківська обласна прокуратура

На початку 2022 року бойовик брав участь у захопленні міста Ізюм Харківської області, аби не допустити контроль ЗСУ над територією.  Обом заочно повідомлено про підозру за фактами участі в терористичній організації та у діяльності не передбаченого законом збройного формування.

В прокуратурі зазначили, що наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваних у розшук.

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Скриншот допису прокуратури
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Скриншот допису прокуратури

Нагадаємо, в Україні судили двох російських колаборантів, які співпрацювали з ворогом у Донецькій та Луганській областях.

Також ми писали, що в Одесі викрито трьох жінок, які корегували вогонь по військових та медичних об’єктах міста. 

ЛНР ДНР терористи бойовики окупанти війна в Україні Росія

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